Katholischer Gottesdienst am 28. Juli aus Quickborn

"Wer mit Gott rechnet, kann alles wagen", sagt Pfarrer Kiehn in seiner Ansprache im katholischen Gottesdienst aus Quickborn.

Am 17. Sonntag im Jahreskreis überträgt NDR Info einen römisch-katholischen Gottesdienst aus der Kirche Maria - Hilfe der Christen in Quickborn. Die Kirche gehört zur Pfarrei Heiliger Martin mit 18.000 römisch-katholischen Mitgliedern und liegt im Kreis Pinneberg, nordwestlich von Hamburg.

Jesus sorgt dafür, dass niemand leer ausgeht

Das Tagesevangelium aus dem Johannesevangelium im 6. Kapitel erzählt von der Brotvermehrung am See von Tiberias. Die Menschen sind zusammengekommen, um Jesus predigen zu hören. Immer mehr setzen sich ihm zu Füßen und lauschen seinen Worten, am Ende sind es 5000 Personen – und die Jünger haben nur fünf Brote und zwei Fische. Trotzdem werden am Ende alle satt. Die Jünger vertrauen auf Jesus, sie vertrauen auf Gott.

Um dieses Vertrauen geht es auch in der Predigt von Pfarrer Heiko Kiehn: „Es ist wohltuend, sich auf Gott zu verlassen. Ihm zu vertrauen, dass er es schon gut machen wird. Das heutige Evangelium zeigt es doch: Alle werden satt.“

Lieder aus dem katholischen Gotteslob

Aus dem Gotteslob werden folgende Lieder gesungen: 474, 128, 172, 401, 174, 177, 470, 192, 202, 209 und 534.

