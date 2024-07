Die Kraft der Liebe Sendedatum: 21.07.2024 09:15 Uhr Für Heinz Kattner ist Gott kein Marionettenspieler, der ab und an einmal ins Weltgeschehen eingreift. Vielmehr ist Gott immer und überall dabei. Und am deutlichsten werde das in der Kraft der Liebe.

von Marco Voigt

Heinz Kattner ist Schriftsteller und Dozent. Über 40 Jahre hat in der Ausbildung von Pastorinnen und Pastoren gearbeitet und dabei geholfen, von Sprachformeln und leeren Worthülsen wegzukommen. Ihm ist es wichtig, dass jeder, der predigt, in seiner je eigenen Art und Weise über seinen Glauben erzählen kann. Über seinen eigenen Glauben sagt Kattner: "Also, wenn Gott nicht in meiner Fingerspitze ist und nicht hier in dieser Wohnung ist und nicht bei meinem Tun ist oder so, dann ist er einfach nicht. Und das hat sich bei mir doch zu einem ziemlichen Vorwurf entwickelt gegenüber denen, die so tun, als könnte man über ihn verfügen und er wäre eben irgendwo außerhalb."

Liebe und Sozialwissenschaften

Für Heinz Kattner ist Gott kein Marionettenspieler, der ab und an einmal ins Weltgeschehen eingreift. Vielmehr ist Gott immer und überall dabei. Und am deutlichsten werde das in der Kraft der Liebe: "Wenn wir das aus dem Auge verlieren, dass unser Leben überhaupt nur möglich ist, von den ersten Sekunden an bis zum letzten Wimpernschlag, durch Liebe begleitet wird, dann kann man den Glauben auch aufgeben. Dann kann man auch die ganze Theologie aus 27 Millionen Bänden vergessen, wenn es die Liebe nicht zusammenhält. Ja, auch das behaupte ich, die Liebe ist die einzige Kraft, die alles zusammenhält und deswegen ist es nicht unkonkret, wenn man sagt, dass Gott die Liebe ist, weil er überall dabei ist."

Und die Folgen, was passiert, wenn ein Mensch zu wenig Liebe in seinem Leben erfährt, seien furchtbar, sagt der Schriftsteller Heinz Kattner: "Ich habe ja über Liebe sehr, sehr viel gearbeitet und hab auch versucht, den Zusammenhang zum Beispiel zu Sozialwissenschaften herzustellen und zu sagen, kann man denn, wenn man Liebe als Baby nicht erfahren hat und unter Hospitalismusschäden leidet, kann man dann überhaupt noch überleben oder ist nicht irgendwo eine Spur von Liebe nötig, damit überhaupt das Leben leben wird? Und davon bin ich inzwischen sehr überzeugt. Je schlimmer die Beispiele auf der Welt werden, umso deutlicher wird: Da gehört Liebe hin!"

Wer mehr erfahren will: Heinz Kattners Bücher gibt es im Buchhandel. Und im September erscheint sein neues Werk "Gespräch mit dem gesammelten Du".

