Jorge Drexler: "Lieben ist etwas für Mutige" Stand: 10.03.2022 12:00 Uhr Im November 2021 hat Jorge Drexler gleich zwei Auszeichnungen beim Latin Grammy Award gewonnen. Der Singer-Songwriter aus Uruguay singt oft musikalische Bekenntnisse zum Frieden.

von Julia Heyde de López

Dies ist ein Aufruf zu den Waffen! Aber keine Bewaffnung zum Töten, sondern zum Leben. So stellt sich das der Singer-Songwriter Jorge Drexler aus Uruguay vor - er hat einen modernen Gospelsong komponiert.

¡Armémonos! Armémonos de valor, hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes … Jorge Drexler aus "La Guerilla de la Concordia"

Hass ist ein Wegweiser Für Feiglinge

"Bewaffnen wir uns. Bewaffnen wir uns mit Mut, bis zu den Zähnen. Die Angst ist aus ihrer Grube gekommen, und heute ist Lieben etwas für Mutige", meint Drexler. Seine Botschaft verpackt er wie immer wunderbar poetisch: "Zu lieben, bedeutet, blind-tastend voranzugehen. Zu hassen ist leichter, doch der Hass ist ein Wegweiser für Feiglinge. Lasst uns lieben und jetzt und hier Geschichte schreiben, wir werfen unsere Strophen in die Luft. Wir, die Guerilla der Verständigung", so Drexler.

In diesen Tagen höre ich seinen Song nochmal anders. Wir wissen, wie verletzlich Frieden ist, dass er immer harte Arbeit bleibt. In der Weltpolitik genauso wie bei uns im Kleinen. Deshalb wünschte ich mir echt so eine "Guerilla" und dass ihr immer mehr Menschen beitreten. Ihre Waffen sind Solidarität, Freundschaft, Liebe. "Und heute ist Lieben etwas für Mutige."

