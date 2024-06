Anne Franks 95. Geburtstag Stand: 13.06.2024 11:49 Uhr Heute ist Anne Franks 95. Geburtstag. Wie fast alle Schüler:innen bis heute hat auch Pastorin Annette Behnken aus Wennigsen in der Schule Franks Tagebuch gelesen, das wohl bekannteste Tagebuch der Welt.

von Annette Behnken

Ich erinner mich, wie ich an der Stelle hängenblieb, an der sie beschreibt, wie sie durch einen Spalt im Dach in den Himmel guckt. Sie schreibt: "Solange es das noch gibt, diesen wolkenlosen blauen Himmel, darf ich nicht traurig sein." Anne Frank ist vier Jahre alt, als ihre Familie aus Deutschland nach Amsterdam fliehen muss.

Sehnsucht nach Leben

13 Jahre, als sie sich vor den Nazis im Hinterhaus verstecken müssen. 761 Tage, also gut zwei Jahre lang. Manchmal erschrecke ich, wie nah das alles zeitlich ist: Anne Frank ist nur zehn Jahre älter als meine Eltern. Sie wäre 40 Jahre alt gewesen, als ich geboren wurde. Und nicht nur in Jahren, auch gefühlt ist mir Anne Franks Geschichte nah: Als ich ihr Tagebuch damals lese, bin ich nur wenig älter, als sie, als sie gestorben ist. Und obwohl natürlich Ihr Leben ein vollkommen anderes ist als meins: Mit ihren sehnsuchtsvollen Gefühlen habe ich mich ganz doll identifiziert.

Wie sie ihre Sehnsucht nach Leben, ihren jugendlichen Lebenshunger beschreibt. Anne Frank. Sie war 15 Jahre alt, als sie im KZ Bergen-Belsen krank und unterernährt stirbt. Eines von sechs Millionen ermordeten jüdischen Leben. Eines, in dem der Schrecken der Nazizeit uns ganz nah kommt. In ihren Tagebüchern schreibt sie einmal "Es ist ein Wunder, dass ich nicht alle Erwartungen aufgegeben habe, denn sie scheinen absurd und unausführbar. Trotzdem halte ich an ihnen fest, trotz allem, weil ich noch immer an das Gute im Menschen glaube."

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 13.06.2024 | 18:15 Uhr