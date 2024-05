Kolumne: "Ein Toast mit Honig" Stand: 15.05.2024 10:56 Uhr Vom Gefühl, das in manchen Momenten alles richtig ist, erzählt Radiopastor Heiko von Kiedrowski.

von Heiko von Kiedrowski

Toast mit Honig. Als ich acht oder neun Jahre alt war, gab es das bei mir jeden Morgen zum Frühstück. Ich war der festen Überzeugung: Der Tag kann einfach nicht besser starten. Wer etwas anderes aß, wusste nur nicht, wie unglaublich gut das schmeckt: Toast mit Honig.

Es gibt mehr als genug Gelegenheiten, bei denen ich mich zwischen Alternativen entscheiden muss. Mal geht es um das geringere Übel, mal bieten sich mir zwei großartige Möglichkeiten, aber ich kann nur eine wahrnehmen. Warum nun in meiner Kindheit ausgerechnet Honigbrote ein „Alles-Ist-Richtig“-Gefühl ausgelöst haben, kann ich heute nicht mehr sagen. Aber dass es im Leben wichtig ist, ab und zu dieses Gefühl zu erleben, da bin ich mir ganz sicher. Das Gefühl: Das hier, das ist genau richtig für dich.

Der "Alles-Ist-Richtig-Moment"

Ich glaube: Das Pfingstfest an diesem Wochenende erinnert an so einen „Alles-Ist-Richtig-Moment“: Jesus von Nazareth ist nicht der Einzige zu seiner Zeit, der von Dorf zu Dorf zieht und den Menschen predigt. Nachdem er nicht mehr da gewesen ist, hätten seine Freundinnen und Freunde auch überlegen können: Welchem Wanderprediger folgen wir jetzt? Aber sie sind sich plötzlich einig: Das, was Jesus uns erzählt hat, ist genau das, worauf es ankommt. Das, was wir von Gottes Idee mit der Welt verstanden haben, ist genau richtig. Und so ist die Bewegung entstanden, die wir heute „Kirche“ nennen. Ein wichtiges Lernthema für Kirche ist seit damals: Unsere Sicht auf die Welt ist nicht die einzig mögliche.

Viele Wege zum Frieden

Viele Weltanschauungen teilen mit dem Christentum den Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit, nur sind die Wege, die sie dahin beschreiten, nicht immer dieselben. Ich habe über die Jahre gelernt: Vielfalt macht das Leben reicher, nicht nur beim Frühstück. Und wenn mir alles zu viel wird oder ich mich nicht entscheiden kann, gibt es neben vielen anderen Möglichkeiten immer eine, die für mich ganz persönlich passt: wie Toast mit Honig.

