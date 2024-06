Segen der Freiheit Stand: 13.06.2024 10:45 Uhr Den vermeintlich besseren Zeiten der Vergangenheit nachtrauern? Dagegen stärken uns besondere Segensworte aus dem Alten Testament, meint Bischöfin Kirsten Fehrs.

von Kirsten Fehrs

"Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen." Dies sind mit die ältesten Segensworte in der Bibel. Klingt diese kürzeste Andacht der Welt nicht wunderbar? Segen können wir in diesen Tagen wahrlich nicht genug bekommen – also Mut und Kraft für einen Sommer, der so geprägt ist von Wahlen, Kämpfen, kriegerischen Konflikten.

Der Herr segne dich also. Heute – und damals vor über 3.000 Jahren. Schon damals spendeten diese Worte Kraft, nämlich dem Volke Israel. Das streikt gerade. Das Volk murrt, weil es nach einer schier endlosen Wüstenwanderung all den Entbehrungen, Krisen und Verfolgungen müde ist. Doch es nützt ja nix! Es muss weitergehen. Richtung gelobtes Land. Das ruft Mose immer wieder in Erinnerung – seit Jahren schon: Los, lass es zieh'n mein Volk, raus aus der Knechtschaft eurer Angst in die Freiheit! Let my people go!

Ein Segen, dieser Segen der Freiheit!

Doch die Israeliten zittern und zaudern, ja, wünschen sich die Fleischtöpfe Ägyptens zurück, jammern den angeblich goldenen Zeiten von früher hinterher. Und bleiben also sitzen und murren und knötern und wissen alles besser - kennt man irgendwie ... Und genau in diese aufgeraute Stimmung hinein spricht Aaron, Moses Bruder, diesen uns so vertrauten Segen. Er hebt die Hände über die Menschen, schützend, denn die Wütenden und Verzagten brauchen jetzt keine Zurechtweisung. Sondern Zuneigung. Zuversicht.

"Der Herr segne dich und behüte dich." Langsam wird es leise. Ganz still! Es sind ja nur wenige Worte. Der Segen trifft ihr Herz und ihre Sehnsucht. Das Murren verstummt. "…und schenke dir Frieden." Die Menschen sammeln sich. Stehen langsam auf. Amen. Wir sind das Volk, singen sie. Und gehen los, kraftvoll wieder. Let my people go - für die Freiheit. Ein Segen, dieser Segen der Freiheit!

