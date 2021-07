Gott hält die Flagge der Liebe hoch Sendedatum: 13.07.2021 09:40 Uhr Die katholische Kirche sieht sich nicht befugt, homosexuelle Partnerschaften zu segnen. Das hat die Glaubenskongregation des Vatikan klargestellt - sie sorgt damit für große Aufregung in der Kirche.

von Bloggerin Susanne Niemeyer

Der Papst sagt, er kann Homosexuelle nicht segnen, weil Gott ihren Sex nicht mag. Gott ist das unangenehm. Man könnte glatt den Eindruck bekommen, Gott drückt sich an fremden Schlafzimmerfenstern herum. Es soll ja Menschen geben, die so etwas tun, aber Gott ist kein Mensch. Liebe ist Liebe. Moralische Kategorien sind Gott fern. Die machen Menschen, weil Menschen sich an etwas festhalten wollen. Gott braucht keinen Halt, Gott ist Halt für Viele.

Zum Glück ist Segen sehr haltbar und nicht von Menschen abhängig. Segnen heißt "Gutes zusprechen". Segen kommt aus Gottes Mund. Jeder und jede kann ihn weitersagen. Segen verspricht: Ich gehe mit dir. Ich gehe mit euch.

Gott ist da, wo Liebe wohnt

Gott hält die Flagge der Liebe hoch. Auch wenn sie im Lauf der Zeiten immer wieder niedergerissen wurde. Mit Bibelstellen wurde die Verbrennung von Hexen begründet. Die Kreuzzüge, die Unterdrückung der Frauen. Dabei will Gott Menschen aufrichten. Wenn die Bibel dazu benutzt wird, dass Menschen niedergedrückt und benachteiligt werden, sollte das misstrauisch machen.

Am liebsten geht Gott dorthin, wo die Liebe wohnt. Gott wärmt sich auf, bevor er weiterzieht zu den erloschenen Herzen. Dort bläst er in die Liebesglut, dass sie wieder auflodern möge. Die Liebe ist langmütig und gütig. Sie wohnt in Küchen und Schlafzimmern. In Ein-Zimmer-Wohnungen und in Doppelstockbetten. Sie tanzt in Clubs, sie singt eine Oper, sie bewahrt Zweifelnde davor, zu verzweifeln. Sie hat ein so großes Herz, dass Milliarden darin Platz finden. Gott segnet alle, die sich nach Segen sehnen. Weil Sehnsucht ein anderes Wort für Hunger ist und Gottes Tisch längst gedeckt ist. Alle sind eingeladen. Weitersagen

