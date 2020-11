Stand: 21.12.2016 18:45 Uhr Lindenberg übergibt sein Promi-Bild

Riesenmoment für Rainer Krone aus Achim: Er hat nicht nur ein kleines Meisterwerk von Udo Lindenberg im Rahmen unserer Versteigerungsaktion "Promis malen die 2" erworben - jetzt hat er es auch aus der Hand seines Idols überreicht bekommen, natürlich stilecht in einem ziemlich bekannten Hotel an der Hamburger Alster, inklusive grüner Socken und einem Schlückchen Eierlikör. Und das Beste: Die 22.222 Euro, die Rainer für den "echten Lindenberg" eingesetzt hat, kommen zu 100 Prozent einem guten Zweck zugute: Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e. V. (DHPV) ist in diesem Jahr Partner der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland".

Rekord - für einen guten Zweck

Das gab es noch nie bei "Promis malen die 2": Das selbstgemalte Bild von Udo Lindenberg wurde in einer spannenden Bieterschlacht mit fünfstelligen Geboten für die sensationelle Rekordsumme von 22.222 Euro versteigert!

Rainer aus Achim ist seit 35 Jahren ein echter Udo-Fan und erfüllt sich mit diesem einmaligen Werk seines Idols einen Traum. Sein Lieblingssong von Udo ist "Ich mach mein Ding" und ist zugleich sein Lebensmotto. Aber auch Lindenbergs soziales und politisches Engagement ist für Rainer vorbildlich, und so gibt er gern einen so stattlichen Betrag für Udos Bild und damit für die Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" aus.

