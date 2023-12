NDR Benefizaktion: Niedersachsen hat beim Spendentag mit gesammelt Stand: 15.12.2023 21:05 Uhr Niedersachsen steht zusammen - auch wenn es um Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen geht. In diesem Jahr unterstützt die NDR Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" die Lebenshilfe.

Seit 7 Uhr sind die Spendentelefone in Niedersachsen für "Hand in Hand für Norddeutschland" geschaltet. 15 Stunden lang werden Ihre Spenden für Menschen mit Behinderungen und deren Familien entgegengenommen. Am anderen Ende der Leitung saßen im Kleinen Sendesaal im Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover unter anderem Landesfunkhauschefin Andrea Lütke, "Schüssel Schorse" Martin Jürgensmann und Schlagermoderatorin Martina Gilica. Zudem nahmen Landespolitikerinnen und -politiker wie Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne), Wirtschaftsminister Olaf Lies, Landtagspräsidentin Hanna Naber und Sozialminister Andreas Philippi (alle SPD) Anrufe entgegen. Ebenfalls dabei waren Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Altbundespräsident und Ex-Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) sowie Ehefrau und PR-Beraterin Bettina Wulff. Weitere Prominente waren etwa die Marquess-Musiker Sascha Pierro, Dominik Decker und Christian Fleps, Fußballtrainer Andre Breitenreiter (Fußballtrainer) und Popmusiker Markus Mörl.

Diese Hotline ist heute von 7 bis 22 Uhr geschaltet

Unter der kostenfreien Spenden-Hotline 08000 637 007 nehmen wir im Call Center in Hannover am Freitag von 7 Uhr bis 22 Uhr Ihre Spende entgegen. Vielen Dank!

Lebenshilfe-Spendenkonto bis 31. Januar 2024 aktiv

Am Abend sprach Bettina Tietjen bei DAS! Spezial - Hand in Hand für Norddeutschland mit Ulla Schmidt, Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe, und dem NDR Intendanten Joachim Knuth. Die Spenden gehen zu 100 Prozent an den Bundesverband und die fünf Landesverbände der Lebenshilfe. Das Spendenkonto ist bis zum 31. Januar 2024 geschaltet.

