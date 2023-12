Stand: 05.12.2023 09:05 Uhr Audios und Videos zur Aktion 2023

"Hand in Hand für Norddeutschland" ist die Benefizaktion des NDR. In diesem Jahr richtet sich der Fokus auf Menschen mit Behinderung. Die Bundesvereinigung der Lebenshilfe e. V. und ihre fünf Landesverbände im Norden sind Partner in 2023. Weitere Informationen finden Sie unter Fragen und Antworten.