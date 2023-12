Podcast "Feel Hamburg" mit Nadin Schindel - Aktivistin für Inklusion Stand: 06.12.2023 05:00 Uhr Ihre Körperbehinderung hält Nadine Schindel nicht davon ab, sich für andere Menschen zu engagieren, sei es im Vorstand der Lebenshilfe Hamburg oder in der Kommunalpolitik, wo sie sich für die SPD starkmacht.

Beeindruckend, stark, fröhlich, selbstbewusst - es sind viele positive Adjektive, die man sofort im Kopf hat, wenn man der 27-jährigen Aktivistin für Inklusion zuhört. Sie lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen und fordert mit Nachdruck gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Nadin Schindel geht es dabei weniger um Großprojekte wie den barrierefreien Zugang zum ÖPNV, sondern eher um das alltägliche Miteinander. Wie ist es um die Hilfsbereitschaft der Menschen in Hamburg bestellt? "Da kann man entweder sagen, das geht mich nichts an, oder man kann sagen, es geht nicht. Oder man kann sagen: 'Dafür finden wir eine Lösung' und die Herausforderung annehmen. Und ich freue mich über jeden, der dann einfach die Herausforderung annimmt, sich auf das Abenteuer einlässt", sagt Nadin Schindel und fordert dazu auf, kreativ zu werden und gerne auch zu improvisieren, um schnell Hilfe leisten zu können.

Freie Fahrt in Hamburg

In den letzten Jahren hat sich da in Hamburg viel getan. Als besonders segensreich empfindet Nadin Schindel die Möglichkeit, kostenlos den Fahrservice von MOIA in Anspruch nehmen zu können. Hier gibt es inzwischen speziell ausgebaute Fahrzeuge, die eine Rampe für Elektrorollstühle haben. "Ursprünglich wollte die 'Lebenshilfe' lediglich die MOIA-Fahrerinnen und -Fahrer im Umgang mit Menschen schulen, die eine Behinderung haben, aber keinen Rollstuhl", erinnert sich die junge Frau." Und dadurch ist eine Dynamik entstanden, die schlussendlich auch durch das Zusammenwirken mit der Stadt Hamburg dazu geführt hat, dass es jetzt auch MOIAs gibt, die rollstuhlfahrende Menschen mitnehmen." In Hamburg mobil zu sein, ist für Nadin Schindel dadurch viel einfacher geworden, auch wenn es immer noch Fußwege gibt, bei denen hochstehende Gehwegplatten ein Hindernis darstellen. Aber Hamburg ist eine Stadt, in der sie als Rollstuhlfahrerin sehr gut und gerne lebt.

Weltreise im Gemeinschaftsraum

Dazu trägt auch die Erfüllung ihres größten Wunsches -eine eigene Wohnung- bei. Dank der 'Lebenshilfe' lebt Nadin Schindel inzwischen in einem Wohnprojekt für Menschen mit Beeinträchtigungen. "Es ist ein Haus, das ist voll barrierefrei und rollstuhlgerecht, also von der siebten Etage bis unten zu den Mülltonnen in der Tiefgarage", schwärmt sie und erzählt von interessanten Veranstaltungen im Gemeinsschaftsraum. Dort hat zum Beispiel der Rotary Club Hamburg eine virtuelle Weltreise ermöglicht. "Die haben festgestellt, dass viele von uns gerne reisen oder reisen würden und das aus gesundheitlichen Gründen eben nicht geht. Sie haben gesagt, dann bringen wir euch halt die Reisen in euren Gemeinschaftsraum. Also wir sind zum Beispiel nach Hawaii gereist oder Hawaii zu uns, je nach Perspektive. Da kam eine Hula-Tänzerin. Sie hat uns in einem Crashkurs Hula-Tanzen beigebracht und wir haben landestypisch gekocht." Solche niedrigschwelligen Erlebnisse sind für Nadin Schindel sehr wichtig, weil sie dadurch auch an weniger guten Tagen nicht auf Gemeinschaft, auf Aktivität verzichten muss.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Nadin Schindel auch über ihre Schulzeit in einem Internat, ihren Alltag in Hamburg und über die Zeit in ihrem Leben, als sie beinahe aufgegeben hätte.

