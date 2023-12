Der gemeinnützige Verein Lebenshilfe e.V. unterstützt Menschen mit Behinderungen - auch den kleinen Anton, der eine heilpädagogische Kita in Stade besucht. Der NDR unterstützt in diesem Jahr mit seiner Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" gemeinsam mit der Lebenshilfe Menschen mit Behinderung und ihre Familien. Alle Programme berichten über die Situation von Menschen mit Behinderung, die Arbeit der Lebenshilfe und rufen zum Spenden auf.