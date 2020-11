NDR Benefizaktion 2014: Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Stand: 23.11.2020 00:01 Uhr Im Dezember 2014 hat der NDR über die Arbeit der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft und deren Landesverbände berichtet. 1.074.124 Euro kamen am Ende der Spendenaktion zusammen. Ein Rückblick.

Zur Aufgabe der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) zählt die Information und Beratung über Multiple Sklerose. Als Organisation für Selbsthilfe, Beratung und Begleitung will die DMSG erkrankten Menschen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen und sie sowie ihre Angehörigen bei auftretenden Problemen und Krisen unterstützen.

In diesem Jahr findet die NDR Benefizaktion zum zehnten Mal statt. Der Blick zurück zeigt eine Auswahl der Beiträge und Reportagen, Programmaktionen und das Engagement an den Spendentelefonen.

Ein Leben mit der Diagnose MS

Ein einfühlsames Porträt von Lara Straatmann zeigt Einblicke in das Leben der damals 36-jährigen Biologin Jessica Erhardt. Sie meisterte ihren Alltag nach der Diagnose MS, auch mithilfe eines Assistenhundes, der ihr hilft und eine große Stütze ist. Ihre Devise: Nicht aufgeben und weiter gegen die Krankheit kämpfen!

VIDEO: Wie Jessica versucht, das Leben mit MS zu meistern (3 Min)

Die Krankheit der 1.000 Gesichter

Patienten, die unter Multipler Sklerose leiden, wissen anfangs nicht, worauf sie sich einstellen müssen. Bei jedem Menschen ist der Verlauf dieser Erkrankung des Nervensystems anders, Therapiemöglichkeiten müssen entsprechend individuell gestaltet werden und Prognosen sind in den meisten Fällen vage bis unmöglich. All das hat zur Bezeichnung "Krankheit der tausend Gesichter" geführt.

AUDIO: Die Krankheit der tausend Gesichter (19 Min)

Multiple Sklerose geht in der Regel mit fortschreitender Beeinträchtigung der Lebensweise einher, und viele Patienten stellen fest, dass nach der Diagnose früher oder später ein finanzieller und sozialer Abstieg einsetzt. Der Beitrag von NDR Info - Das Forum begleitet mehrere Erkrankte und zeigt wie individuell die Verlaufsformen der Multiplen Sklerose sind. Die Reportage kombiniert den medizinischen Forschungsstand mit den Erfahrungen von Erkrankten und vermittelt eindrücklich, wie unterschiedlich die Folgen der Erkrankung sind.

Johannes Oerding bei Hamburg Sounds

Für "Hand in Hand für Norddeutschland" verzichteten Johannes Oerding und andere Künstler auf ihre Gage, um beim Hamburg Sounds Benefizkonzert von NDR 90,3 und Hamburg Journal Geld für Menschen mit MS zu sammeln. Alle spielten an diesem Abend einen eigenen Song und eine Coverversion ihres Lieblingshits, die Eintrittsgelder gingen an die Deutsche Gesellschaft für Multiple Sklerose.

Wie junge Bewohner eines MS-Heimes ihre Zukunft sehen

Ein berührender Film von Jessica von Kageneck über MS-Kranke, die trotz ihres jungen Alters nicht mehr alleine leben können, wie zum Beispiel den damals 25-jährigen Tobias oder der damals 46-jährigen Bernd. Beide mussten akzeptieren, dass die Krankheit sie zum Pflegefall macht. Und trotzdem haben sie Hoffnung und Ziele für ihr Leben, über die sie mit großer Offenheit und viel Lebensmut erzählen.

Weitere Informationen 4 Min "Hoffnung ist ein großes Wort": Leben im MS Heim in Lüne Zwei junge Bewohner erzählen über ihr Leben in einem Pflegeheim. Sie sprechen beeindruckend offen über Hoffnung und Ziele. 4 Min

Christian Wulff als Unterstützer am Spendentelefon

Ein prominenter Unterstützer der NDR Benefizaktion ist Christian Wulff. Er kümmerte sich als Jugendlicher um seine an MS erkranke Mutter. Deshalb kam der Bundespräsident a.D. 2013 gern ans Spendentelefon ins Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover. Seit Fazit damals: "Diese Hilfsbereitschaft ist total beeindruckend. Die Menschen sagen, mir geht es auch nicht gut, ich muss auch knapp rechnen. Aber 30 Euro habe vielleicht ich noch über für Menschen, denen es noch schlechter geht. Das ist extrem beeindruckend. Das vergisst man nicht".

Ein Gespräch mit Jürgen Flimm über MS: "Nicht erschrecken lassen"

Jürgen Flimm ist Theaterregisseur, Hochschullehrer und seit 2004 Schirmherr der DMSG Hamburg. Ein persönliches Erlebnis brachte den Theatermacher dazu, die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft in Hamburg zu unterstützen.

AUDIO: "Wenn das alles verschwindet": Ein Gespräch mit Jürgen Flimm (4 Min)

Klettern mit MS ist mehr als nur die Höhe überwinden

Die Reportage begleitet eine Klettergruppe der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft in Hannover. Acht Menschen wagen sich trotz ihrer Einschränkungen in große Höhen. Der Klettersport verbessert die Motorik von MS-Erkrankten und fördert die Körperkraft und Ausdauer, ein spannendes Projekt.

Weitere Informationen Therapeutisches Klettern gegen MS Viel Mut und Körperkraft müssen MS-Erkrankte mitbringen, um eine 14 Meter hohe Kletterwand zu bezwingen. Reporterin Melanie Thieltges hat einen Kletterkurs besucht. mehr

"Hand in Hand für Norddeutschland" wirkt

Ein Beispiel für Projekte der Deutschen Multiple Sklereose Gesellschaft im Norden ist das Online-Angebot "Junge DMSG" in Niedersachsen. Ansprechpartner sein, professionelle Beratung anbieten und Netz-Werken: Die "Junge DMSG" in Niedersachsen richtet sich an junge Erkrankte und ihre speziellen Fragen und Bedürfnisse. Seminare, Workshops und Vorträge können bei der Orientierung und Planung für die Zukunft helfen. Auch dieses Projekt wurde mit Ihren Spenden aus der NDR Benefizaktion finanziert.