"Hand in Hand" für die Kinder: Spendentag in Niedersachsen Stand: 03.12.2021 12:24 Uhr Kinder und Jugendliche, die unter Corona besonders stark leiden, stehen in diesem Jahr bei der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" im Fokus. Sie sollen mit Spenden unterstützt werden.

"Hand in Hand für Norddeutschland: Hilfen für unsere Kinder" lautet der Titel der diesjährigen NDR Benefizaktion. Sie setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die in Zeiten von Lockdown und geschlossenen Hilfsangeboten psychische und soziale Schwierigkeiten oder sogar innerfamiliäre Gewalt erlebt haben. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes, die in diesem Jahr Partner der Benefizaktion sind. Höhepunkt ist der große NDR Spendentag am Freitag. Den ganzen Tag über nehmen Prominente sowie NDR Mitarbeiter*innen telefonisch Spenden entgegen.

Die kostenfreie Spendentelefonnummer am Freitag von 7 bis 22 Uhr: (08000) 63 70 07.

Außerdem ist bei der Bank für Sozialwirtschaft bis zum 31. Januar 2021 ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: DE35 201 205 200 400 500 600; Empfänger: Kinderschutzbund im Norden).

Prominente am Spendentelefon

"Durch die pandemiebedingten Einschränkungen sind viele Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung stark beeinträchtigt", so Intendant Joachim Knuth. Seit dem 29. November stehen sie deshalb auch bei NDR Niedersachsen im Fokus: Zwei Wochen lang wird in Reportagen und Interviews über ihre Situation und Hilfsangebote des Kinderschutzbundes berichtet und zum Spenden aufgerufen. Am Freitag sitzen nun den ganzen Tag über zahlreiche Prominente sowie NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Telefon und nehmen Spenden entgegen. Wie das abläuft, erfahren Sie unter anderem auch auf unserem Instagram-Account. Welche Promis an diesem Tag Anrufe entgegennehmen, sehen Sie hier in alphabetischer Reihenfolge:

Bernd Althusmann (11 - 12 Uhr)

Gabriele Andretta (10 - 11 Uhr)

Daniela Behrens (16 - 17 Uhr)

Oliver Gies (11 - 12 Uhr)

Erbprinz Ernst August von Hannover (12.15 - 14 Uhr)

Barbara Havliza (18 -21 Uhr)

Birgit Honé (8 - 9 Uhr)

Alexander Jahnke (16 - 18 Uhr)

Margot Käßmann (18 - 19 Uhr)

Nicolas Kiefer (11 - 12 Uhr)

Steffen Krach (16 - 17 Uhr)

Klaus Lage (12.15 - 13.15 Uhr)

Olaf Lies (10 - 11 Uhr)

Ralf Meister (15 - 16 Uhr)

Werner Momsen (11 - 12 Uhr)

Belit Onay (14 - 15 Uhr)

Alexander zu Schaumburg-Lippe (16 - 19 Uhr)

Björn Thümler (9 - 10 Uhr)

Grant Hendrik Tonne (10 - 11 Uhr)

Bettina Wulff (10 - 11 Uhr)

Christian Wulff (10 - 11 Uhr)

"NDR Talk Show Spezial"

Ab 20.15 Uhr zeigt das NDR Fernsehen am Freitag dann ein "NDR Talk Show Spezial". Hubertus Meyer-Burckhardt, Jörg Pilawa, Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen moderieren die dreieinhalbstündige Live-Sendung. Judith Rakers stellt anhand von Reportagen und als Studiogast einzelne Hilfsprojekte aus den vier Bundesländern vor.

