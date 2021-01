Stand: 19.01.2021 10:06 Uhr "Hand in Hand für Norddeutschland": Rückblick 2020

Die Spenden der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" gehen an Menschen, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. Alle Programme haben im Dezember 2020 über Betroffene und ihre Schicksale berichtet sowie viele Projekte der Caritas und der Diakonie, Partner der Aktion, vorgestellt. Mit Ihrer Hilfe und prominenter Unterstützung sind mehr als 4,84 Millionen Euro zusammengekommen. Sie können weiterhin spenden, das Konto ist bis zum 31. Januar 2021 geöffnet.