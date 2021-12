Promis beim "Hand in Hand" Spendentag - Rufen Sie an! Sendedatum: 10.12.2021 09:30 Uhr In diesem Jahr sammeln wir gemeinsam mit dem norddeutschen Kinderschutzbund unter dem Motto "Hand in Hand für Norddeutschland" für Kinder in unserer Gesellschaft, die insbesondere wegen der Corona-Pandemie Unterstützung brauchen.

Alle gesammelten Spenden gehen zu 100 Prozent an die Projekte unseres Partners für betroffene Kinder. Prominente und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR Schleswig-Holstein sind morgen am großen Spendentag dabei und warten in der Kieler Telefonzentrale auf Ihre Anrufe. Die kostenfreie Rufnummer am 10. Dezember lautet (08000) 63 7001. Zum Spenden benötigen Sie Ihre IBAN und die Summe, die Sie geben möchten.

Spenden geht jederzeit

Sie können aber auch vor oder nach dem großen Spendentag Kinder und ihre Familien im Norden finanziell unterstützen. Das Konto der vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes bleibt noch bis zum 31. Januar 2022 für Sie geöffnet. Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, erhalten Sie diese ab einer Summe von 45 Euro. Dafür werden Sie noch nach Ihrer Adresse gefragt. Alle weiteren Informationen zum Spenden finden Sie auf unserer Aktionsseite noch einmal erklärt.

Die Bankverbindung

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE35 201 205 200 400 500 600

BIC: BFSWDE33HAN

Empfänger: Kinderschutzbund im Norden

Prominente Unterstützung am Spendentelefon

Auch beim diesjährigen Spendentag freuen wir uns über die Unterstützung von vielen Prominenten, die Ihre Anrufe entgegennehmen. Dies ist nur eine kleine Auswahl der zahlreichen Menschen, die morgen in der Kieler Spendenzentrale auf Ihren Anruf warten:

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.12.2021 | 09:30 Uhr