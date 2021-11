"Hand in Hand": City auf Abschiedstour - Privatkonzert ersteigern Stand: 11.12.2020 08:07 Uhr Im Rahmen der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" versteigern wir ein exklusives Privatkonzert mit City. Der Erlös der NDR Benefizaktion mit dem Kinderschutzbund als Partner geht an Kinder-Hilfsprojekte im Norden.

Die Band City in die eigenen vier Wände holen? Im Rahmen der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" ist das jetzt möglich. Nach 50 erfolgreichen Jahren hört die Band im kommenden Jahr endgültig auf. Zuvor veröffentlicht die Band noch ein letztes Album und geht auf Abschiedstour. Und eines der letzten Konzerte wird ein Privatkonzert in Mecklenburg-Vorpommern, denn sie spielen ein exklusives Privatkonzert zugunsten für Hand in Hand in Norddeutschland und Sie können es ersteigern.

So machen sie mit

Sie wollen die Band City in Ihr Wohnzimmer, Ihre Praxis, Werkstatt oder ins Büro einladen? Dann füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und geben dort Ihr verbindliches Gebot ab. Die Aktion läuft bis zum 10. Dezember 2021 um 8 Uhr. Der oder die Höchstbietende erhält den Zuschlag - und darf sich auf ein City-Privatkonzert freuen. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen!

