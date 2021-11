Ersteigern Sie ein Hauskonzert mit dem fabergé-quintett! Stand: 29.11.2021 06:00 Uhr Holen Sie das fabergé-quintett zu sich nach Hause! Schon zum dritten Mal versteigert NDR Kultur ein Hauskonzert mit dem Streichensemble. Der Erlös kommt der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zugute.

Als die Musiker des fabergé-quintetts hörten, dass "Hand in Hand für Norddeutschland" in diesem Jahr die Kinder in unserer Gesellschaft unterstützen will, meldeten sie sich bei NDR Kultur. Und boten an, sich wie schon in den Jahren 2014 und 2017 für die Benefizaktion zu engagieren. "Wir finden die Aktion toll, weil sie gerade den Kindern hilft, die sehr unter der Corona-Pandemie gelitten haben", erzählt Geigerin Silvia Offen.

Gutes Tun und Musik von Weltklasse genießen

Jetzt können Sie das Ensemble für ein Hauskonzert ersteigern - genießen Sie Musik von Weltklasse und tun Sie damit auch noch Gutes! Bis zum 10. Dezember 2021 um 16 Uhr haben Sie die Gelegenheit dazu. Der Erlös geht an die diesjährigen Partner der Benefizaktion: die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes.

Freuen dürfen sich Meistbietende auf ein Konzert mit dem Streichquintett Nr. 4 Es-Dur von Adolphe Blanc sowie dem Streichquintett Nr. 4 in A-Dur op. 108 des französischen Komponisten Eugène Walckiers. Walckiers' Stück ist auch Teil der aktuellen CD des Ensembles, die nicht nur den Rezensenten von NDR Kultur verzückt hat.

Das fabergé-quintett freut sich auf Sie

"Nehmen Sie viel Geld in die Hand - es ist für einen wirklich guten Zweck. Und ich hoffe, Sie haben so viel Platz, dass wir als Streichquintett bei Ihnen spielen können", sagt Violinist Rodrigo Reichel, der Primarius des fabergé-quintetts. Und Cellist Sven Forsberg ergänzt: "Wir würden uns sehr freuen, bei Ihnen musizieren zu dürfen."

Wenn Sie mitsteigern möchten, füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.

