Sendedatum: 16.12.2016 20:15 Uhr Von der Liebe träumen

Mitarbeiter und Ehrenamtliche sprechen über ihre Erfahrungen in der Hospizarbeit. Die Bilder erzählen persönliche Geschichten und zeigen Dinge, die Kraft schenken, Trost spenden oder Geborgenheit geben.

Herbert Jochen arbeitet als Ehrenamtlicher im ambulanten Hospizdienst in Hamburg. Eine besondere Begegnung klingt bei ihm noch nach:

"Ich habe eine 93-jährige Dame ein halbes Jahr wöchentlich besucht. Als sie mir erzählte, sie sei immer noch verliebt in ihren verstorbenen Mann, spielte ich ich von meinem mitgebrachten Laptop den alten Schlager 'Ganz Paris träumt von der Liebe' vor. Sie lag in ihrem Bett und hörte mit geschlossenen Augen zu. Danach sagte sie: 'Ich schwebe.' Ich bekam eine Gänsehaut, dass ich sie so sehr damit erfreuen könnte." Herbert Jochen

