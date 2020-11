Sendedatum: 16.12.2016 20:15 Uhr Mit Zuversicht in den Tag

Mitarbeiter und Ehrenamtliche sprechen über ihre Erfahrungen in der Hospizarbeit. Die Bilder erzählen persönliche Geschichten und zeigen Dinge, die Kraft schenken, Trost spenden oder Geborgenheit geben.

Maria Gutjahr ist 32 Jahre alt und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der theologischen Fakultät Universität Rostock sowie ehrenamtliche Mitarbeiterin im ambulanten Kinderhospizdienst Oskar in Rostock. Ihre Arbeit gibt ihr Zuversicht:

"Was nehme ich mit? Nicht viel und doch so viel. Die Zuversicht, dass es gut ist, dass es Menschen gibt, die den Familien helfen können. Mit meiner Lebensfreude und Offenheit gehe ich in die Familie. Aber mit noch viel mehr gehe ich wieder nach Hause. Beschenkt durch die Begegnung mit bewundernswerten und freundlichen Menschen. Wir reichen einander die Hand und bekommen jede und jeder sehr viel. Es ist nicht immer benennbar, was es genau ist ... Vielleicht: dass es dich gibt!'" Maria Gutjahr

