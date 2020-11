Sendedatum: 16.12.2016 20:15 Uhr Hinterm Horizont

Mitarbeiter und Ehrenamtliche sprechen über ihre Erfahrungen in der Hospizarbeit. Die Bilder erzählen persönliche Geschichten und zeigen Dinge, die Kraft schenken, Trost spenden oder Geborgenheit geben.

Herbert Jochen arbeitet als Ehrenamtlicher im ambulanten Hospizdienst in Hamburg. Er sagt über seine Arbeit:

"'Hinterm Horizont gehts weiter', so lautet ein Song von Udo Lindenberg. Es beschreibt die Verbundenheit der Hinterbliebenen mit dem Verstorbenen. Diese Verbundenheit spüre ich auch mit den zu begleitenden Menschen, gerade wenn ich kein Wort mit ihnen wechseln kann. Es fasziniert mich immer wieder. Manchmal kenne ich nur wenig von dieser Person, die ich begleite, Alter, Familienstand, sind manchmal alles, was ich in Erfahrung bringen kann. Und trotzdem habe ich ein sehr angenehmes Gefühl, wenn ich mich nach zwei Stunden Besuch wieder verabschiede. Es ist die Gewissheit, dass ein Austausch zwischen ihr und mir stattgefunden hat. Alles in allem ist alles miteinander verbunden, das zeigt sich auch hier: dass ich etwas hinterlassen habe und etwas an Zuversicht mitgenommen habe." Herbert Jochen

Dieses Thema im Programm: 16.12.2016 | 20:15 Uhr