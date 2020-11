Sendedatum: 16.12.2016 20:15 Uhr Einmal durchatmen

Mitarbeiter und Ehrenamtliche sprechen über ihre Erfahrungen in der Hospizarbeit. Die Bilder erzählen persönliche Geschichten und zeigen Dinge, die Kraft schenken, Trost spenden oder Geborgenheit geben.

Regina Graw ist ehrenamtlich im Ambulanten Hospizdienst St.Christophorus in Güstrow tätig und arbeitet als Krankenschwester auf der Palliativstation in der Warnow Klinik Bützow. Sie spricht über ihre Arbeit:

"Was nehme ich mit? Was gibt mir Kraft? Bevor ich die Tür unserer Palliativstation öffne oder ich ehrenamtlich zu Schwerstkranken, Sterbenden oder deren Angehörigen gehe, halte ich an der Tür kurz inne ..., atme durch ..., richte meine Gedanken nach 'Oben' und sage ganz leise für mich: 'Segne mich und lass' mich Segen für die anderen sein.' Das gibt mir Ruhe, Kraft und ich bin offen für das, was hinter der Tür sein wird." Regina Graw

