Podcast: Eure Fragen an Dr. Viola Andresen Stand: 19.07.2023 08:00 Uhr In unserem Podcast #18 bestimmt Ihr wieder mit, worum es geht! Diesmal beantwortet Ernährungs-Doc Viola Andresen Eure Fragen. Sie ist Spezialistin für Darmgesundheit. Schreibt uns, was Ihr wissen wollt!

Unsere Verdauung ist zentral für Wohlbefinden und Gesundheit. Das war auch in unserem Ernährungs-Docs-Podcast schon öfter Thema. Bei einer Gastritis oder einem Reizdarm ist der Zusammenhang klar. Aber auch bei Beschwerden mit der Haut (zum Beispiel Neurodermitis) oder bei einem angeschlagenen Immunsystem wie etwa bei Long Covid lohnt ein liebevoller Blick auf den Darm: Was tut ihm gut, was nicht? Und da gibt es bei Euch, das wissen wir aus unserer Community-Redaktion, im Detail viele Fragezeichen.

Fragen zu Magen- und Darmgesundheit

In unserer zweiten Community-Folge wollen wir deshalb noch tiefer in das Thema Magen- und Darmgesundheit eintauchen und Fragen klären, die Euch beschäftigen. Zu Gast sein bei Julia Demann wird dafür Ernährungs-Doc Viola Andresen, Leitende Ärztin am Fachinstitut für Darmgesundheit und Ernährung am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg.

Was wollt Ihr wissen zu Themen wie verdauungsfördernde Ballaststoffe, Stärkung des Mikrobioms über Pro- und Präbiotika, Reizdarm/FODMAPs, Reizmagen oder Gastritis? Schickt uns Eure Frage bis zum 26. Juli mit dem Formular unten. Und hört bei unserer Community-Folge mit Dr. Viola Andresen auf jeden Fall rein!

Meine Frage an Ernährungs-Doc Viola Andresen ... Hinweis: Fragen zu verschiedenen Themen bitte getrennt pro Thema einschicken! ... betrifft das Thema: * (bitte auswählen) Darmpflege (Ballaststoffe, Probiotika, Präbiotika) Reizdarm, FODMAPs Gastritis, Reizmagen Sonstiges Das möchte ich wissen: * Name oder Pseudonym (optional): Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung