Essen als Medizin - in der Fortsetzung dieses einzigartigen Fernsehformats wird Menschen geholfen, die an ihren massiven Gesundheitsproblemen fast verzweifeln. Die "Docs" Anne Fleck, Matthias Riedl und Jörn Klasen, alle erfahrene Mediziner, wollen mit gezielten Ernährungs-Strategien Symptome deutlich verbessern und Krankheiten sogar heilen.

Weitere Informationen Chat zu Multi-Intoleranzen, Diabetes Typ 2, Brustkrebs-Nachsorge Wie kann man Diabetes Typ 2 mit Ernährung heilen? Was ist zu beachten bei Multi-Intoleranzen oder in der Brustkrebs-Nachsorge? Dr. Matthias Riedl hat Fragen im Chat beantwortet. mehr

Typ-2-Diabetes: Mit Ernährungsumstellung vom Insulin wegkommen

In dieser neuen Folge von "Die Ernährungs-Docs" kommt Bernd P. an Bord. Er leidet an der Volkskrankheit Diabetes Typ 2, seit vier Jahren muss er Insulin spritzen und hat große Probleme mit seinem Gewicht, denn Insulin wirkt gewichtssteigernd. Der Leiter einer Krankenpflege-Schule kennt die damit verbundenen Gefahren eigentlich genau - und will vor allem für seine 4-jährige Tochter raus aus dem Teufelskreis. "Wenn Sie die Insulin-Dosis immer weiter erhöhen, wird das Übergewicht Ihre Lebenserwartung um 10 bis 15 Jahre verkürzen", warnt der Diabetologe Matthias Riedl. Er verordnet eine strenge Strategie: Zunächst eine dreitägige Haferkur, dann eine Formula-Diät. Schafft der 53-Jährige durch die Ernährungs-Umstellung den Schritt weg vom Insulin?

Bei Multi-Intoleranzen Darm und Seele schonen

Der Alltag von Lisa-Marie R. ist stark belastet durch ihre Nahrungsmittel-Intoleranzen. Die 21-Jährige verträgt viele Obst- und Gemüsesorten nicht und auch keine Milchprodukte. Trotz ihres Verzichts darauf leidet sie weiterhin unter Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Und manchmal bekommt sie nach den Mahlzeiten innerhalb kürzester Zeit Durchfall, traut sich deshalb nicht mehr auswärts zu essen. "Ihre Darmwände sind durchlässig, so gelangen Stoffe ins Blut, die da nicht hingehören", sagt Ernährungs-Doc Anne Fleck. Die Ärztin will den Darm gezielt beruhigen: morgens Buchweizenbrötchen oder Getreidebrei, mittags und abends nur Kartoffeln oder Reis mit Leinöl. Und Atemübungen soll Lisa-Marie R. machen, gegen den Stress, den ihre Krankheit verursacht. Werden die Maßnahmen ihr helfen?

Mehr Kraft und weniger Schmerzen in der Brustkrebs-Nachsorge

Anke B. hatte Brustkrebs. Seit der Chemotherapie und den Bestrahlungen hat sie oft Knochenschmerzen, fühlt sich schlapp. Die 52-Jährige ist selbstständig, betreibt einen Friseursalon in Ammersbek. Sie hofft, dass Jörn Klasen ihr helfen kann. Der Arzt ist auf die Nachsorge bei Brustkrebs spezialisiert. In dem Ernährungs-Protokoll sieht er, dass Anke B. zu viele Kohlenhydrate isst, zum Beispiel jeden Morgen Toastbrot aus Weizen, Zucker, Milch und Zusatzstoffen. "Alles nicht gut für Sie!", sagt Klasen, "zu viele Kohlenhydrate machen müde, und Sie wollen ja mehr Energie haben." Anke B. soll durch mehr Obst und Gemüse wieder fit werden. Und für die Spaziergänge mit ihrem Hund überreicht der Internist ihr einen Schrittzähler. Damit sie sieht, nach wie vielen Schritten sie eine Pause braucht und ob sie zunehmend mehr schafft. Bringt ihr die Therapie der Ernährungs-Docs neue Kraft? Und kann sie die Schmerzmittel-Dosis verringern?