E-Zeitalter: Wie ist der Stand in Niedersachsen?

"Bei der Elektromobilität wollen wir jetzt weiter vorangehen", sagt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). In den kommenden Jahren fließen nach Angaben seines Ministeriums insgesamt 5,7 Millionen Euro in den Aufbau von Ladeinfrastruktur in Niedersachsen. "Wir wollen die Grundlage dafür schaffen, dass niemand in Niedersachsen mehr lange suchen muss, bis er die nächste E-Ladesäule gefunden hat", so Altusmann. So soll die Zukunft aussehen. Aber was ist in Sachen E-Mobilität bisher schon passiert in Niedersachsen?

Elektroautos von VW

Volkswagen hat am 11. September die ersten Elektroautos der Marke ID.3 ausgeliefert, das Modell wird seit Anfang November vergangenen Jahres im VW-Werk Zwickau gefertigt. Bis 2028 will das Unternehmen rund 22 Millionen Fahrzeuge auf Basis des neuen Elektrobaukastens MEB produzieren und ausliefern. In Emden läuft zurzeit der Aufbau einer zweiten VW-Elektrofabrik in Deutschland, das Werk wird für rund eine Milliarde Euro umgerüstet. Ab 2022 sollen hier die ersten Elektroautos vom Band rollen - zunächst der Elektro-SUV ID.4.

Linienbus, Flugzeug und Rettungswagen

Die Nahverkehrsgesellschaft Üstra hat in Hannover ihre neuen Elektro-Busse vorgestellt, am 14. September haben sie den regulären Linienbetrieb aufgenommen. Bis zum Jahr 2023 sollen in Hannover nur noch E-Busse rollen. Anfang September gelang der erste Elektroflug von den Alpen zur Nordsee. Das Flugzeug landete nach Zwischenstopps in Diepholz und Westerstede auf Norderney. Auf Borkum ist im Juni der wohl bundesweit erste Elektro-Rettungswagen zu Einsätzen gestartet. Er wurde von einem Unternehmen aus dem emsländischen Lingen gebaut.

Zahl der Elektroautos verdoppelt

Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos hat sich in Niedersachsen im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das zeigt eine Statistik des Kraftfahrtbundesamtes. Demnach wurden von Januar bis Dezember landesweit gut 6.300 Elektroautos neu zugelassen. Im Vorjahreszeitraum waren es etwa 3.000 E-Fahrzeuge. Auch die Zahl der neu zugelassenen Hybrid-Fahrzeuge mit Verbrennungs- und Elektromotor hat sich demnach erhöht - von gut 9.900 auf knapp 15.000.