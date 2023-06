Stand: 16.06.2023 17:02 Uhr VfB Lübeck holt HSV-Verteidiger Sommer

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat den Außenverteidiger Leon Sommer aus der zweiten Mannschaft des Hamburger SV verpflichtet. Der 22-Jährige unterschrieb in Lübeck einen Zweijahresvertrag, teilte der Club am Freitag mit. Sommer wurde in der Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg ausgebildet, ehe er zum HSV wechselte. "Leon zeichnet neben seinen fußballerischen Fähigkeiten vor allem seine starke Physis aus. Er ist enorm schnell und gleichzeitig körperlich robust", sagte der Lübecker Sportvorstand Sebastian Harms. | 16.06.2023 17:02