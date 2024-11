Zverev feiert bei ATP Finals Auftaktsieg gegen Rublew Stand: 11.11.2024 22:10 Uhr Alexander Zverev hat seine Auftaktpartie bei den ATP Finals in Turin gewonnen. Der Hamburger bezwang am Montagabend Andrej Rublew mit 6:4, 6:4 und verschaffte sich damit eine glänzende Ausgangsposition im Kampf um den Halbfinal-Einzug beim Saisonfinale der Tennis-Profis.

Der 27-Jährige zeigte in seinem 67. Einzel in diesem Jahr (Tour-Bestmarke) von Beginn an eine konzentrierte Leistung. Der Tokio-Olympiasieger hatte im Vergleich mit dem gleichaltrigen Russen das größere Schlagrepertoire und feierte im zehnten Duell mit dem Sieger des Masters-Turniers von Madrid seinen siebten Erfolg. "Ich habe meine Chancen gut genutzt und freue mich über den Sieg", sagte Zverev.

Der Hamburger ist in Abwesenheit des serbischen Vorjahressiegers Novak Djokovic (verletzt) neben dem Weltranglistenersten und Lokalmatadoren Jannik Sinner Top-Favorit auf den Titel bei der mit 15,25 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung.

Zverev am Mittwoch gegen Alcaraz

Am Mittwoch trifft Zverev in seinem zweiten Gruppenspiel auf Carlos Alcaraz. Der spanische French-Open- und Wimbledon-Champion hatte zuvor überraschend mit 1:6, 5:7 gegen den Norweger Casper Ruud verloren. Allerdings war der Weltranglisten-Dritte nach eigener Aussage nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. "Ein paar Tage, bevor ich hierhin kam, bin ich krank geworden. Heute Morgen habe ich mich im Magen unwohl gefühlt", erklärte der 21-Jährige.

In Turin werden Zverev und Alcaraz zum zehnten Mal auf der Tour gegeneinander antreten. Die Bilanz ist aktuell ausgeglichen. Die bis dato letzten beide Duelle entschied der Spanier allerdings für sich.

Rublew patzt im "verflixten" siebten Spiel

Das Match von Zverev gegen Rublew war geprägt durch starke Aufschlagspiele beider Kontrahenten. So ließ der Russe bei eigenem Service zunächst gar nichts anbrennen. Seine ersten drei Aufschlagspiele gewann der 27-Jährige zu null. Dann aber folgte beim Stand von 3:3 aus Sicht des Außenseiters das "verflixte" siebte Spiel.

Denn plötzlich schlich sich bei Rublew der Fehlerteufel ein. Zverev nutzte gleich seinen ersten Breakball zur 4:3-Führung und gewann den Satz bald darauf nach lediglich 34 Minuten mit 6:4.

Zverev erneut im richtigen Moment zur Stelle

Auch im zweiten Satz gaben sich der Hamburger und der Russe bei eigenem Service vorerst keine Blöße. Rublew legte bis zum Stand von 4:4 stets vor. Dann erkämpfte sich Zverev zwei Breakbälle und hatte Fortune, dass seinem Kontrahenten ein einfacher Vorhandfehler unterlief.

Anschließend brachte der Weltranglisten-Zweite seinen Aufschlag souverän durch und feierte so einen Einstand nach Maß in Turin.

