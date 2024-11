Zverev jubelt in Paris: Zweiter Titel in diesem Jahr Stand: 03.11.2024 16:33 Uhr Alexander Zverev hat beim Masters in Paris seinen 23. Turniersieg gefeiert. Der Olympiasieger von Tokio setzte sich am Sonntag im Finale im Eiltempo mit 6:2, 6:2 gegen Lokalmatador Ugo Humbert durch.

Für den Hamburger ist es der insgesamt siebte Triumph bei einem ATP-Masters, in Paris avancierte er zum zweiten deutschen Turnierchampion nach Boris Becker (1986, 1989, 1992). Der Lohn sind 919.000 Euro und 1.000 Punkte in der Weltrangliste, in der er am Montag wieder auf Rang zwei stehen wird.

Zverev hatte sich im Turnierverlauf immer weiter gesteigert und in Arthur Fils, Stefanos Tsitsipas und Holger Rune namhafte Konkurrenz ausgeschaltet. Das galt auch für Humbert, der French-Open- und Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz aus dem Rennen warf.

Durch Finalerfolg nun mehr Saisonsiege als Sinner

Für den 27-Jährigen war es nach dem Triumph beim Masters in Rom der zweite Turniersieg in diesem Jahr. Durch den Finalerfolg führt der Hamburger (66) auch wieder das Ranking der meisten Saisonsiege auf der ATP-Tour vor dem italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner (65) an.

Zverev mit Schwung zu den Finals nach Turin

Im Finale legte der Hamburger, dem seine gesundheitliche Probleme dieser Tage kaum zusetzten, furios los und breakte den überforderten Franzosen schnell zweimal. Schon nach 36 Minuten sicherte er sich mit einem Ass Satz eins. Auch im zweiten Durchgang gelang Zverev sofort das Break, Humbert hatte nichts mehr entgegenzusetzen - nach 74 Minuten verwandelte Deutschlands Topstar seinen ersten Matchball zum Sieg.

Den Abschluss der Saison bilden für Zverev die ATP Finals in Turin der acht Jahresbesten ab dem 10. November.

