Springreiter André Thieme triumphiert mit Gold-Pferd Chakaria in den USA Stand: 10.03.2024 10:34 Uhr Springreiter André Thieme aus Plau am See hat in den USA binnen 24 Stunden zwei Turniersiege gefeiert. Besonders eindrucksvoll war dabei der Erfolg des Mecklenburgers mit seinem Gold-Pferd Chakaria beim Hauptspringen in Ocala.

Es war der erste Erfolg des 48-Jährigen mit der Stute, die wegen einer Verletzung eine lange Pause hatte einlegen müssen. Thieme blieb am Sonntag (Ortszeit) im World Equestrian Centre von Ocala im Stechen fehlerfrei und setzte sich mit einer Zeit von 41,93 Sekunden vor Olympiasieger und Ex-Weltmeister Rodrigo Pessoa mit Dhalida durch. Der Brasilianer blieb ebenfalls ohne Abwurf, benötigte für den Parcours jedoch 42.32 Sekunden. Dritte wurde die Kanadierin Tiffany Foster im Sattel von Electrique (null Fehler/42.65 Sekunden).

Chakaria hat lange Leidenszeit hinter sich

Thieme hatte mit Chakaria 2021 bei der Europameisterschaft in Riesenbeck die Goldmedaille im Einzelwettbewerb gewonnen. Wegen einer Verletzung seines 13-jährigen Pferdes konnte er den Titel im vergangenen Jahr bei der EM in Mailand aber nicht verteidigen. Der Mecklenburger reitet seit einigen Wochen bei Turnieren in den USA und hatte sein Toppferd erstmals vor knapp drei Wochen in einer leichten Prüfung eingesetzt.

Der 48-Jährige ist von Bundestrainer Otto Becker auch für die Nationalmannschaft eingeplant, die am 23. März beim Turnier der League of Nations in Ocala antreten soll.

Thieme mit Platz eins und drei beim nationalen Grand Prix

Bereits am Sonnabend hatte es für Thieme Grund zum Jubeln gegeben. Auf dem Rasen der Hits Post Time Farm holte er sich den Sieg beim national ausgeschriebenen Grand Prix in Ocala. Mit Paule S blieb er sowohl im ersten Umlauf als auch im Stechen fehlerfrei und schaffte zudem die schnellste Zeit. Zweiter wurde der Kanadier Francois Lamontagne im Sattel von Chanel du Calvaire. Einen dritten Springreiter gab es auf dem Podest nicht. Denn Bronze ging ebenfalls an: André Thieme. Mit Chacco Hearts sicherte er sich Platz drei.

