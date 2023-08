Springreiten: Titelverteidiger Thieme fällt für EM aus

Stand: 22.08.2023 13:06 Uhr

Wegen einer leichten Verletzung seines Pferdes DSP Chakaria nimmt Titelverteidiger André Thieme (Plau am See) nicht an den Europameisterschaften der Springreiter in Mailand (29. August bis 3. September) teil. Christian Kukuk (Riesenbeck) und Mumbai rücken nach.