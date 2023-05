Ocean Race: Team Malizia freut sich auf Rückkehr nach Europa Stand: 19.05.2023 11:20 Uhr Am Sonntag (20.15 Uhr MESZ) startet die Ocean-Race-Flotte in die fünfte Etappe, die über 3.500 Seemeilen vom US-Segelmekka Newport ins dänische Aarhus führt. Sie dürfte dem Team Malizia liegen. Skipper Boris Herrmann ist nach seiner Auszeit zurück an Bord.

Der Hamburger freut sich riesig auf die Transatlantik-Etappe und die Rückkehr nach Europa. "Endlich kommen wir in meine Heimatgewässer, die Ostsee", sagte der Hamburger. "Es ist eine legendäre Strecke und es wird bis zum Ziel spannend sein."

Überhaupt geht es vor dem fünften von sieben Teilstücken, das doppelt gewertet wird, eng zu im Ocean Race. Malizia ist punktgleich mit 11th Hour Racing Dritter der Gesamtwertung, das US-Boot liegt nur aufgrund der besseren Wertung in den Hafenrennen vor dem deutschen Team.

Gesamtwertung beim Ocean Race 1. Team Holcim - 19 Punkte

2. 11th Hour Racing - 18 Punkte

3. Team Malizia - 18 Punkte

4. Biotherm Racing - 13 Punkte

5. Guyot environnement - Team Europe - 2 Punkte

Holcim kehrt ins Rennen zurück

Spitzenreiter Holcim - PRB hat nach einem Mastbruch auf der vierten Etappe nur noch einen Zähler Vorsprung auf die beiden ärgsten Konkurrenten.

Die Schweizer Yacht ist am Donnerstag per Frachter in Newport eingetroffen, bekommt nun den neuen Mast und soll bereits beim In-Port-Race am Sonnabend (20.10 Uhr MESZ) wieder einsatzbereit sein. Nicht am Start ist Schlusslicht Guyot environnement - Team Europe. Die Yacht, die ebenfalls Mastbruch erlitt, wird per Frachter nach Europa transportiert und hofft dort auf einen Wiedereinstieg.

Weitere Informationen News zum Ocean Race: Holcim im Hafen von Newport eingetroffen Alle wichtigen Ereignisse, den Live-Tracker und Hintergründe zum Ocean Race mit Boris Herrmanns Team Malizia gibt es im Live-Ticker von NDR.de. mehr

"Wir sind fast punktgleich. Es kann alles passieren, wir müssen konzentriert bleiben und die gute Arbeit fortsetzen", sagte Herrmann. "Die nächste Etappe hat statistisch gesehen die höchste Wahrscheinlichkeit für starke Wellen und Winde, und da sind wir definitiv stärker als andere Teams."

Eliès ersetzt "The Brain" Lunven als Navigator

Erstmals wird der 41-Jährige gemeinsam Yann Eliès segeln, der Nico "The Brain" Lunven als Navigator ablöst. Der französische Segler war bereits auf der zweiten Etappe dabei, als er für den am Fuß verletzten Herrmann einsprang. "Nico hat bisher hervorragende Arbeit geleistet, daher ist sicherlich ein bisschen Druck da", sagte Eliès. "Aber ich habe den Atlantik über 20 Mal überquert, seltener in Richtung Europa, aber trotzdem kenne ich den Kurs recht gut."

Weitere Informationen Holcim, Malizia, 11th Hour - Dreikampf um den Sieg beim Ocean Race Das Ocean Race ist an Spannung kaum zu übertreffen. Die drei erstplatzierten Segel-Teams haben alle gute Chancen auf den Gesamtsieg. mehr

Komplettiert wird die Crew durch Co-Skipper Will Harris und Rosalin Kuiper sowie Bordreporter Antoine Auriol. Das Trio hat bislang alle Etappen gesegelt. Kuiper strotzt dennoch einmal mehr vor Energie: "Wir haben 80 Prozent der Meilen gesegelt, aber es sind immer noch 45 Prozent der Punkte zu vergeben. Wir sind superhungrig", betonte die Niederländerin.

Unterschiedliche Bedingungen warten

Gleich zu Beginn dürfte es unruhig werden für die Flotte - der warme Golfstrom sorgt für eine starke Strömung entlang der Küste, das Wetter neigt zu Kapriolen. "Hier bauen sich die Tiefdruckgebiete des Nordatlantiks auf. Im Idealfall würde man versuchen, einen dieser Stürme zu erwischen", erläuterte Harris.

Unterwegs passiert die Flotte Neufundland, wo es kalt und neblig sein wird. Dann folgt die Eisgrenze, eine von der Rennleitung eingerichtete virtuelle Sperrzone, in der wegen möglicher Kollisionen mit Eisbergen nicht navigiert werden darf.

Eliès: "Wir werden wahrscheinlich sehr weit nach Norden fahren, nicht weit von Island entfernt, wo es zu dieser Jahreszeit 20 Stunden oder länger hell ist. Sobald wir den Norden Schottlands hinter uns haben, werden wir mehr unter Land segeln und müssen einige Ölplattformen und Windparks umschiffen."

Sprint über den Atlantik

Vier Monate nach dem Start im spanischen Alicante vor über vier Monaten kehrt die Flotte nach Europa zurück. Voraussichtlich zehn bis zwölf Tage werden die Schiffe unterwegs sein. "Es wird ein schneller Sprint über den Atlantik", sagte Herrmann. Auch Kuiper freut sich auf vertrautes Terrain: "Es war ein großes Abenteuer auf der ganzen Welt. Aber die europäischen Gewässer kenne ich am besten und ich freue mich darauf, bald nach Hause zu segeln."

Weitere Informationen Ocean Race 2023: Die wichtigsten Fragen und Antworten Wie wird beim Ocean Race gewertet, wer sind die Teilnehmer, wie verläuft die Route? Die wichtigsten Fakten zur legendären Segel-Regatta. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 21.05.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln