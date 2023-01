Ocean Race 2023: Die wichtigsten Fragen und Antworten Stand: 11.01.2023 11:39 Uhr In Alicante startet am kommenden Sonntag das Ocean Race 2023 mit Boris Herrmann. Die wichtigsten Fakten zur legendären Segel-Regatta.

Was ist das Ocean Race?

Das Ocean Race ist eine Segel-Regatta um die ganze Welt – die wichtigste Mannschaftsregatta des internationalen Segelsports. Erstmals ausgetragen wurde sie 1973 unter dem Namen "The Whitbread Round the World Race". In diesem Jahr findet sie zum 14. Mal statt.

Wann startet das Ocean Race 2023?

Die erste Etappe des Ocean Race wird am 15. Januar 2023 in Alicante (Spanien) gestartet. Sie führt über 1.900 Seemeilen (rund 3.500 Kilometer). Ziel sind die Kapverden. Erwartete Ankunft ist der 22. Januar.

Wie lange dauert das Ocean Race 2023?

Insgesamt dauert das Ocean Race mehr als ein halbes Jahr. Die siebte und letzte Etappe wird am 15. Juni in Den Haag gestartet. Sie endet mit dem großen Finale in Genua. Die Ankunft wird für den 1. Juli erwartet.

The Ocean Race: Die Etappen 1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; erwartete Ankunft: 22. Januar

1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. erwartete Ankunft: 9. Februar

4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 1. April

12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai

3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni

800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli

2.200 Seemeilen

Die Gesamtdistanz beträgt 32.000 Seemeilen (rund 60.000 Kilometer).

Wie wird beim Ocean Race gewertet?

Bei jeder Etappe werden Punkte vergeben, die zu einem Gesamtergebnis addiert werden. Der Sieger erhält 5 Zähler, der zweite 4 - und so weiter. Wer eine Etappe nicht beendet, bekommt auch keine Punkte.

Die doppelte Punktzahl gibt es auf den Etappen 3 und 5. Wobei die Punkvergabe auf der dritten und längsten Etappe von Kapstadt nach Itajai/Brasilien über 12.750 Seemeilen aufgeteilt wird: Die eine Hälfte gibt es beim Passieren des 143. Längengrades Ost, die andere bei der Ankunft in Brasilien.

Sind am Ende zwei oder mehrere Boote punktgleich, entscheidet die bessere Platzierung bei den sogenannten In-Port Races.

In welcher Klasse wird gesegelt?

Am Ocean Race nehmen Boote der Imoca-Klasse teil. Sie haben eine maximale Rumpflänge von 60 Fuß (18,28 Meter). Die Crew an Bord besteht aus vier Personen nebst einem Reporter. Mindestens ein Crew-Mitglied muss eine Frau sein. Fünf Boote segeln in diesem Jahr um den Sieg in der Gesamtwertung.

Neben den Imocas gehen auch VO65-Yachten an den Start. Sie bestreiten aber nur drei der sieben Etappen und werden in einer seperaten Wertung geführt.

Wie viele Deutsche segeln beim Ocean Race mit?

Boris Herrmann geht als Skipper der Malizia Seaexplorer an den Start. Susann Beucke aus Strand bei Kiel ist die erste deutsche Frau seit 40 Jahren, die am Ocean Race teilnimmt. Sie gehört zur Crew von Kevin Escoffier (Frankreich) beim Team Holcim – PRB.

Zwei Deutsche gehören zum französisch-deutschen Team Europe (Guyot Environmental). Der Berliner Robert Stanjek ist Co-Skipper von Benjamin Dutreux aus Frankreich. Phillip Kasüske ist Teil der Crew, Felix Diemer als Onboard-Reporter dabei.

Wie viele deutsche Siege gab es beim Ocean Race?

In der 50-jährigen Geschichte gab es beim Ocean Race nur ein deutsches Siegerboot: 2002 gewann die Illbruck von Skipper John Kostecki (USA) das Rennen. Hunderttausende bejubelten den deutschen Erfolg bei der Zielankunft in Kiel.

