Drama beim Ocean Race: Mastbruch bei Team Holcim - Crew wohlauf Stand: 27.04.2023 09:46 Uhr Segel-Drama beim Ocean Race: Beim führenden Team Holcim - PRB kam es auf der vierten Etappe zu einem Mastbruch. Die Crew sei wohlauf, berichtete der französische Skipper Kevin Escoffier.

Um 7 Uhr deutscher Zeit bei mäßigem Wind etwa 20 Meilen vor der brasilianischen Küste brach der Mast der Holcim. Das Schweizer Team lag zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem vierten Abschnitt der Weltumseglung von Itajai nach Newport in Führung, ist nun aber wieder umgedreht.

Für Escoffier und seine Crew, das mit 19 Punkten auch in der Gesamtwertung des Ocean Race vorne liegt, ist die vierte Etappe damit beendet. Das Team hat keinen Ersatzmast dabei, um wieder ins Rennen einsteigen zu können.

Herrmann: "Das ist so traurig"

Holcim - PRB war nach Rang zwei auf der Königsetappe hinter der Malizia - Seaexplorer von Boris Herrmann mit komplett neuem Team in den vierten Abschnitt gestartet. Mit an Bord sind Fabien Delahaye, Benjamin Schwartz, die Niederländerin Annemieke Bes und die Onbord-Reporterin Georgia Schofield. Herrmann, der auf dieser vierten Etappe aussetzt und in Hamburg ist, fühlte mit den Konkurrenten und sagte: "Das ist so traurig."

Die vierte Etappe führt die Teams über 5.500 Seemeilen ins amerikanische Segel-Mekka Newhaven. In den ersten Tagen mussten alle Boote bei unberechenbaren Bedingungen zahlreiche Manöver fahren. Die Führung auf der vierten Etappe hat 11th Hour Racing übernommen, vor dem Team Malizia.

