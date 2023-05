Holcim, Malizia, 11th Hour – Dreikampf um den Sieg beim Ocean Race Stand: 11.05.2023 08:57 Uhr Das Ocean Race ist an Spannung kaum zu übertreffen. Die drei erstplatzierten Segel-Teams haben alle gute Chancen auf den Gesamtsieg. Die fünfte Etappe der Weltumseglung startet am 21. Mai.

Die Sieger strahlten, die Zweiplatzierten auch - und die Sonne in Newport ohnehin: 11th Hour feierte an der Ostküste der USA den avisierten Heimsieg, Team Malizia musste sich nur knapp geschlagen geben. Trotzdem fühlte sich auch die Crew um Skipper Will Harris als Gewinner.

Schließlich haben sich die Chancen auf den Gesamtsieg deutlich verbessert, was auch mit dem Pech von Spitzenreiter Holcim zu tun hat. Das Team von Kevin Escoffier musste die Etappe nach einem Mastbruch aufgeben und blieb ohne Punkte.

Noch führt Holcim im Ranking mit 19 Zählern, doch 11th Hour und Malizia haben nur noch einen Punkt Rückstand.

Gesamtwertung beim Ocean Race 1. Team Holcim - 19 Punkte

2. 11th Hour Racing - 18 Punkte

3. Team Malizia - 18 Punkte

Malizias Harris: "Großartige Ausgangsposition"

"Wir haben uns eine großartige Ausgangsposition geschaffen und sind nun in einem Dreikampf mit zwei anderen Booten", sagte Harris nach der Ankunft in Newport im ARD-Interview. Auch Team-Skipper Boris Herrmann, der auf dem vierten Teilstück pausierte, schickte ein Kampfansage Richtung Konkurrenz: "Jetzt wird es erst richtig spannend, und wir werden ab 21. Mai wieder voll angreifen."

Herrmann bei fünfter Etappe wieder an Bord

Dann startet die Transatlantik-Etappe von Newport nach Aarhus in Dänemark, auf ihr wird die doppelte Punktzahl vergeben. Herrmann kehrt dann an Bord der Malizia zurück, "voller Energie und frisch", wie er zuletzt betonte.

Der Optimismus ist groß beim deutschen Team, auch weil es auf dem vierten Teilstück wichtige Erkenntnisse sammeln konnte. "Wir haben gezeigt, dass wir auch bei schwachem Wind gut sind, obwohl es eigentlich ein Boot für starke Winde ist", sagte Harris.

Die fünfte Etappe wird allerdings wohl größtenteils durch kräftigen Westwind geprägt sein - ein Vorteil für Malizia.

The Ocean Race: Die Etappen 1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; Ankunft: 21. Januar

1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. Ankunft: 12. Februar

4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 2. April

12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai

5.550 Seemeilen

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai

3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni

800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli

2.200 Seemeilen

Die Gesamtdistanz beträgt 32.000 Seemeilen (rund 60.000 Kilometer).

Das Team fühlt sich bereit für den ganz großen Erfolg. Wie sieht es bei der Konkurrenz aus? 11th Hour geht nach dem Heimsieg die kommende Etappe ebenfalls voller Optimismus an.

Kriegt Team Holcim sein Boot wieder fit?

Die große Unbekannte in dem Dreikampf ist Holcim. Die Escoffier-Crew war auf den ersten drei Teilstücken das beste Team, gewann die ersten beiden Etappen sowie die Zwischenwertung auf Etappe Nummer drei, auf der sie sich am Ende nur knapp der Malizia geschlagen geben musste.

Der Mastbruch vor Brasilien veränderte jedoch alles. Holcim blieb nicht nur ohne Punkte, sondern muss das Boot auch rechtzeitig zum Start am 21. Mai wieder fitmachen - eine logistische Herausforderung: Die Yacht und der neue Mast, der im französischen Lorient gelagert worden war, kommen per Frachter in die USA.

Herrmann geht fest davon aus, dass Holcim rechtzeitig startklar sein wird: "Sie würden nicht den ganzen Aufwand betreiben, den neuen Mast und das Boot nach Newport zu bringen, wenn es zu knapp geplant wäre."

Allerdings wäre es auch möglich, mit Verspätung den anderen Teams hinterherzusegeln. Und auch der Letzte bekommt zumindest noch zwei Punkte. Die Hoffnungen auf den Gesamtsieg müsste Holcim dann aber wohl begraben.

