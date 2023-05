Kein Platz im Deutschland-Achter: Schweriner Ocik "sehr enttäuscht" Stand: 08.05.2023 14:46 Uhr Hannes Ocik, langjähriger Schlagmann des Deutschland-Achters, hat es nicht in die DRV-Boote für diese Saison geschafft. Der Schweriner ist nur Ersatz. Der Frust darüber ist groß.

In einem einem Facebook-Post machte der dreimalige Weltmeister und zweimalige Olympia-Silbermedaillen-Gewinner aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. "Hallo Leute, nach der Funkstille, die ich erstmal zum Verarbeiten der Situation brauchte, melde ich mich heute wieder bei euch zurück", heißt es eingangs. Und weiter: "Leider werde ich wohl diese Saison nur als Ersatzmann die Nationalmannschaft begleiten. Nach der letzten Selektion am ersten Mai-Wochenende wurden die Bootsbesetzungen bekannt gegeben und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht."

"Ich bin natürlich frustriert und sehe mich mit meinen Leistungen immer noch für ein Großboot qualifiziert, werde aber die Trainerentscheidung respektieren." Hannes Ocik

Ocik großes Ziel war es, in den Deutschland-Achter zurückzukehren und bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris dabei zu sein. Olympia-Gold fehlt dem 31-Jährigen noch in der ansonsten stattlichen Medaillensammlung. Der Traum scheint nun erst einmal ausgeträumt.

Nach den Trainingsleistungen und den Kleinbootmeisterschaften habe er sich noch aussichtsreich für einen Platz im Großboot gefühlt, so Ocik. "Die interne Selektion in Hamburg bestritt ich in verschiedenen Viererbesetzungen als Schlagmann, wo leider meine Boote zweimal knapp unterlegen waren. Offensichtlich gab das den entscheidenden Ausschlag, mich trotz anderer erfüllter Nominierungskriterien nicht mehr bei den Bootsbildungen zu berücksichtigen."

Ocik: "Auch Thomas Müller nur auf der Ersatzbank"

Seinen Humor hat der gebürtige Rostocker trotzdem nicht verloren und zog mit einem Augenzwinkern Parallelen zum Profifußball. "Thomas Müller sitzt aktuell auch nur auf der Ersatzbank, und so werde ich diese Herausforderung ebenfalls annehmen."

Die nahende EM im slowenischen Bled (25. bis 28. Mai) wird Ocik wohl nur als Ersatzmann erleben. Die WM in Belgrad steht vom 3. bis zum 10. September in Belgrad (Serbien) an, dann werden die Olympia-Tickets vergeben.

