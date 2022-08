Ocik rudert zurück: Mit dem Achter nach Paris? Stand: 11.08.2022 14:08 Uhr Bei den bevorstehenden European Championships ist er als ARD-Experte dabei, fest im Blick hat Ruderer Hannes Ocik aber Olympia 2024. Um in Paris starten zu können, will der Schweriner zurück in den Achter.

Dabei hatte der 30-Jährige erst im November seinen Abschied aus dem Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) verkündet. Er brauche eine neue Herausforderung und neue Anreize, so Ocik - und wechselte vom Riemen- in den Skull-Bereich. Das hat jedoch nicht funktioniert, und der Schweriner sah sein Ziel Olympia gefährdet: "Bei der Entwicklung, die ich in den vergangenen Monaten gemacht habe, wurde mir klar, dass ich Paris so sehr wahrscheinlich nicht sehen werde", sagte er jetzt dem NDR.

"Wenn ich nach Paris möchte, wird es nicht um den Achter herum gehen." Hannes Ocik

Ihn habe aber auch das System und die Zentralisierung des Skull-Bereichs in Hamburg und Ratzeburg "nicht überzeugt", erklärte Ocik, "da gehe ich doch lieber zurück in vertraute Gewässer, versuche es am Riemen und greife da neu an". Noch sei die Reise offen, aber klar sei auch: "Wenn ich nach Paris möchte, wird es nicht um den Achter herum gehen."

Ocik: Zehn WM- und EM-Titel mit dem Achter

Im DRV-Flaggschiff war Ocik erstmals 2013 angetreten, wurde unter anderem dreimal Weltmeister und siebenmal Europameister. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 und Tokio 2021 gewann er jeweils Silber. Worauf es in Paris hinauslaufen soll, ist logisch: "Natürlich gibt es da noch eine Medaille, die in meinem Schrank fehlt - mit einer besonderen Farbe. Ich bin ein bisschen vorsichtig, aber im Achter sind die Ziele immer sehr hoch gesteckt."

Ein Selbstgänger ist Ociks Rückkehr in den Achter nicht. Nach den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr ist das Boot auf sechs Positionen umbesetzt worden. Bei der EM in München fehlt Mattes Schönherr (Potsdam) wegen einer schmerzhaften Rippenentzündung, für ihn übernimmt derzeit Routinier Torben Johannesen die Rolle des Schlagmannes. Auch der Hamburger will nach Paris und dort Gold gewinnen.

