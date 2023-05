Giro d'Italia: Deutscher Radsport hofft auf Kämna Stand: 02.05.2023 16:00 Uhr Auf Lennard Kämnas schmalen Schultern ruht ab Sonnabend eine ungewohnte Last. Beim Giro d'Italia, geht der Radprofi aus Fischerhude bei Bremen erstmals mit vorsichtigen Ambitionen in der Gesamtwertung an den Start einer dreiwöchigen Landesrundfahrt.

Und der deutsche Radsport lechzt nach prestigeträchtigen Erfolgen. "Seine Vorbereitung ist ideal verlaufen", sagt Ralph Denk, Teammanager bei Kämnas Bora-hansgrohe-Rennstall, im "kicker": "Die Formkurve passt, wie sein Etappensieg unlängst bei der Tour of the Alps gezeigt hat." Damals, Mitte April, hatte Kämna für einen der wenigen Lichtblicke gesorgt, in einer Saison, die aus deutscher Sicht ansonsten bislang ernüchternd verlaufen ist.

So auch am vergangenen Montag bei Eschborn-Frankfurt, dem wichtigsten Rennen auf deutschem Asphalt, als es zum wiederholten Mal nicht für ganz vorne reichte. Beim Sieg des Dänen Sören Kragh Andersen fuhr Georg Steinhauser als bester Deutscher auf Rang sechs - Lokalmatador John Degenkolb rollte als 18. ins Ziel. "Heute habe ich richtig gelitten. Am Ende war ich komplett tot", sagte Degenkolb im hr. An Ostern noch hatte der 34-Jährige bei seinem Lieblingsrennen Paris-Roubaix eine starke Leistung gezeigt, war dann aber im dramatischen Finale gestürzt.

Deutsche Radprofis weit entfernt von Weltspitze

Er steht damit symbolisch für die deutsche Profi-Riege im Jahr 2023, für die unter anderem bei den Frühjahrsklassikern nichts zu holen war. In der Nationenwertung der Weltrangliste liegt Deutschland aktuell nur auf dem 14. Rang. Die zahlreichen Erfolge der jüngeren Vergangenheit, sie verblassen mehr und mehr - auch weil ein absoluter Spitzenfahrer derzeit nicht in Sicht ist.

Die Weltklassesprinter Andre Greipel und Marcel Kittel, die insgesamt 25 Tour-Etappensiege feierten? Inzwischen Radsport-Rentner. Kletterspezialist und Tour-Vierter von 2019 Emanuel Buchmann? Fährt seiner Topform weit hinterher. Die Klassikerfahrer Nils Politt und Degenkolb? Zuletzt nur noch phasenweise in der Weltspitze konkurrenzfähig.

2022 gewann Kämna eine Giro-Etappe

Somit liegt der Fokus nun verstärkt auf dem 26 Jahre alten Kämna, der 2022 mit seinem Triumph auf dem Ätna für ein Giro-Highlight gesorgt hatte und in diesem Jahr (6. bis 28. Mai) erstmals nicht mehr nur auf Etappenjagd gehen soll. Als Co-Kapitän von Teamkollege Alexander Wlassow kämpft er um eine Topplatzierung in der Gesamtwertung.

"Die Idee dazu lag schon des Längeren auf der Hand", erklärt Denk und gibt sich optimistisch: "Da er als Fahrer mittlerweile gereift ist und die nötige Rennintelligenz besitzt, wüsste ich nicht, was dagegen spricht." Los geht es am Sonnabend mit einem von drei Zeitfahren - und somit mit dem ersten Schlagabtausch der beiden großen Favoriten Primoz Roglic aus Slowenien und Weltmeister Remco Evenepoel (Belgien).

Die Entscheidung fällt dann in der dritten Woche mit giftigen Bergankünften in den Alpen. Auf Kämna wartet in der neuen Rolle also ein echter Härtetest. Der Giro wird zeigen, wozu Deutschlands große Zukunftshoffnung gegenwärtig in der Lage ist.

Weitere Informationen Radprofi Kämna mit Lust auf den nächsten Karriereschritt Der Norddeutsche will sich nicht mehr mit Etappensiegen begnügen, sondern auch im Gesamtklassement einer großen Rundfahrt vorne dabei sein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 06.05.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Radsport