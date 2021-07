Der "Gorilla" hört auf - Radprofi Greipel beendet Karriere Stand: 17.07.2021 14:11 Uhr Der erfolgreichste aktive deutsche Radprofi André Greipel wird seine Karriere nach der Saison beenden. Das teilte der 39-jährige Rostocker einen Tag nach seinem Geburtstag am Sonnabend in einer Videobotschaft per Twitter mit.

Der Sprint-Oldie feierte insgesamt 158 Karriere-Siege und ist mit elf Tagessiegen dritterfolgreichster Deutscher bei der Tour de France. Das letzte Teilstück der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt am Sonntag auf den Champs-Élysées in Paris "wird definitiv meine letzte Etappe bei der Tour de France und nach der Saison werde ich meine Karriere beenden", sagte Greipel im Video, das seine Mannschaft "Israel Start-up Nation" veröffentlichte.

Letzter Triumph auf dem Champs-Élysées?

"Ich bin super glücklich mit dem, was ich in meiner Karriere erreicht habe. Ich blicke mit viel Freude in die Zukunft, weil ich jetzt machen kann, was ich will, und viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann», sagte Greipel, der sich bei seiner Familie, seinen Trainern, Teamkollegen und all denen, die ihn in seiner langen Karriere unterstützt haben, bedankte: "Ohne sie hätte ich nicht erreicht, was ich geschafft habe."

Die letzte Chance auf seinen zwölften Etappensieg bei der Tour hat Greipel am Sonntag in Paris. Greipel weiß, wie man auf dem Prachtboulevard der französischen Hauptstadt gewinnt: 2015 und 2016 gelang ihm dieses Kunststück zweimal in Folge.

"Werde mich nicht vom Radsport entfernen"

Der im Peloton nur "Gorilla" genannte Rostocker fuhr bei der diesjährigen Grand Boucle bereits vier Top-10-Resultate ein. "Ich habe das Ziel, wenn eine 4 bei meinem Alter vorne steht, nicht mehr auf dem Fahrrad zu sitzen", hatte Greipel bereits in der ARD-Dokumentation "Der Tanz des Gorilla" gesagt, die am Sonntag (15.30 Uhr) ausgestrahlt wird: "Das ist ein Ziel, das ich auch einhalten werde." Sein Vertrag in der israelischen Equipe wäre noch bis 2022 gültig gewesen. "Natürlich werde ich mich nicht vom Radsport entfernen und ihm auf irgendeine Art und Weise erhalten bleiben", kündigte Greipel an.

VIDEO: Greipel gewinnt erstmals Cyclassics (3 Min)

