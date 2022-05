Giro d'Italia: Kämna triumphiert auf dem Ätna Stand: 10.05.2022 17:21 Uhr Radprofi Lennard Kämna hat die Bergankunft auf dem Ätna gewonnen und damit seinen ersten Etappensieg beim Giro d'Italia geholt. Für den 25-Jährigen aus Fischerhude bei Bremen war es der zweite Triumph bei einer großen Rundfahrt.

Kämna hatte 2020 bei der Tour de France in Villard-de-Lans eine Etappe gewonnen. Beim Giro setzte er sich nun am Dienstag auf dem vierten Teilabschnitt nach 172 Kilometern auf dem 1.892 Meter hohen Vulkan vor dem spanischen Mitausreißer Juan Pedro Lopez durch, der das Rosa Trikot vom Niederländer Mathieu van der Poel übernimmt.

Kämna nun im Bergtrikot

"Ich hatte fast gedacht, ich habe es verloren", sagte Kämna zum dramatischen Etappenende, als Lopez sich kurzfristig abgesetzt hatte. "Doch ich habe ihn eingeholt und konnte mich vor dem Sprint erholen", sagte er: "Ich bin sehr, sehr glücklich. Dieser Sieg nimmt viel Druck."

In der Gesamtwertung ist Kämna mit 39 Sekunden Rückstand auf Lopez Zweiter und eroberte zugleich das Bergtrikot, das zuvor Rick Zabel (Unna) getragen hatte. "Das ist das erste Trikot, das ich eigentlich in meiner Profikarriere trage", so der Norddeutsche, "von daher macht es mich ein bisschen stolzer."

Das große Ziel bereits nach vier Tagen erreicht

Kämna hatte sich mit 13 weiteren Ausreißern früh vom Feld abgesetzt und einen großen Vorsprung herausgefahren. Am Ätna war es dann ein Ausscheidungsfahren, bei dem Kämna seine Bergqualitäten zeigte. Damit hat der Mann vom Team Bora-hansgrohe sein Giro-Ziel mit dem Etappensieg bereits erreicht.

Schon beim Auftakt in Ungarn hatte Kämna mit einer scharfen, aber glücklosen Attacke auf der ersten Etappe und einem achten Platz im Einzelzeitfahren am zweiten Tag überzeugt. Am Mittwoch wird die Italien-Rundfahrt mit der fünften Etappe über 174 Kilometer von Catania nach Messina, der Heimatstadt von Radstar Vincenzo Nibali, fortgesetzt.

Weitere Informationen Lange Auszeit beendet: Kämna steigt wieder aufs Rennrad Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hatte unter anderem wegen mentaler Probleme ausgesetzt. Im Februar stehen zwei Touren auf dem Programm. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 10.05.2022 | 18:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Radsport