Stand: 19.04.2023 15:03 Uhr Erster Saisonsieg für Radprofi Kämna

Radprofi Lennard Kämna hat bei der Tour of the Alps seinen ersten Saisonsieg gefeiert und Selbstvertrauen für den Giro d'Italia getankt. Der 26-Jährige aus Fischerhude bei Bremen triumphierte am Mittwoch bei der Bergankunft der 162,5 km langen dritten Etappe in Brentonico San Valentino. "Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat. Der Angriff war meine einzige Option. Am Ende hat es für den Sieg gereicht, das zählt", sagte Kämna, der in der Gesamtwertung mit 45 Sekunden Rückstand auf den Briten Tao Geoghegan Hart Sechster ist. | 19.04.2023 15:02