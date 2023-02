Baskets Oldenburg: Mit den Fans im Rücken zum Pokalsieg?

Stand: 17.02.2023 12:10 Uhr

Zum zweiten Mal nach 2015 findet am Wochenende das Top-Four-Turnier um den deutschen Basketball-Pokal in Oldenburg statt. Die gastgebenden Baskets erinnern sich gerne an die erste Auflage: Damals gewannen die Niedersachsen den Cup.