Stand: 28.01.2023 22:38 Uhr Basketball-Bundesliga: Rostock siegt zu Hause, Oldenburg auswärts

Die Rostock Seawolves haben die Hinrunde in der Basketball-Bundesliga mit einem knappen Sieg in letzter Sekunde abgeschlossen. Matchwinner beim 79:77 (38:37)-Heimerfolg am Sonnabend gegen den Mitteldeutschen BC war Spielmacher JeQuan Lewis, der nach mehreren Spielen Pause wegen einer Verletzung sein Comeback feierte und für den achten Sieg des Aufsteigers im 17. BBL-Spiel sorgte. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held war Derrick Alston (20 Punkte). Die Baskets Oldenburg gewannen 75:71 (26:36) in Ludwigsburg. Die Niedersachsen holten dabei einen 18-Punkte-Rückstand auf. Ergebnisse/Tabelle | 28.01.2023 22:30