EHF-Cup: THW Kiel im Halbfinale gegen Holstebro

Der THW Kiel spielt im Halbfinale des EHF-Cups gegen den dänischen Club TTH Holstebro. Die zweite Partie im Kampf um den Einzug ins Endspiel bestreiten Titelverteidiger Füchse Berlin und der portugiesische Meister FC Porto. Das ergab die Auslosung für das Final-Four-Turnier, das am 17. und 18. Mai in der Kieler Arena ausgetragen wird. "Ich bin zufrieden mit der Auslosung. Ich hoffe, dass wir es als Gastgeber ins Finale schaffen und dort gewinnen", sagte Kiels Trainer Alfred Gislason, der nach der Saison seinen Job aufgibt: "Aber es wird nicht leicht." Die "Zebras" gewannen den EHF-Cup bereits dreimal - 1998, 2002 und 2004.

Die Halbfinalpartien werden am Freitag um 18 und 20.45 Uhr angeworfen. Einen Tag später finden Spiel um Platz drei und Finale ebenfalls um 18 und 20.45 Uhr statt.

Final Four "auf Kieler Art"

Spielplan Final Four Halbfinals, 17. Mai, 18 Uhr und 20.45 Uhr:

TTH Holstebro - THW Kiel

Füchse Berlin - FC Porto



Spiel um Platz drei, 18. Mai, 18 Uhr:

Holstebro/Kiel - Berlin/Porto



Finale, 18. Mai, 20.45 Uhr:

Holstebro/Kiel - Berlin/Porto

Das Final Four wird kleiner als die Endspiel-Turniere in Köln (Champions League) und Hamburg (DHB-Pokal), wo 19.000 bzw. 13.000 Zuschauer die Spiele verfolgen. In der Arena der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt passen "nur" 10.285 Handball-Fans. Und es gibt weitere Herausforderungen, weil es zum Beispiel keine Nachbarhalle gibt, in der sich die Mannschaften aufwärmen können, während in der Haupthalle Showeinlagen laufen. Cheforganisatorin Sabine Holdorf-Schust ist dennoch zuversichtlich: "Wir denken in unseren Dimensionen, wollen etwas Eigenes machen. Eine Veranstaltung in Kiel und für Kiel."

