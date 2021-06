Pokal-Blamage des THW Kiel: Stromausfall im Maschinenraum Stand: 04.06.2021 13:02 Uhr Der THW Kiel war als großer Favorit in das Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg gegangen. Im Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe deutete 30 Minuten lang alles auf einen Sieg der "Zebras" hin. Dann folgten ein unerklärlicher Leistungseinbruch und das Aus.

von Hanno Bode

Beinahe wie in Trance schlichen die THW-Profis nach der sensationellen 28:29-Pleite am Donnerstagabend gegen den Tabellenelften der Handball-Bundesliga zu ihren Fans in der Multifunktionsarena im Volkspark, um sich für deren Unterstützung zu bedanken. Rund 200 Anhänger des Rekordmeisters waren mit an die Elbe gereist. Sie saßen zwischen und neben 500 Pappaufstellern, die Kiel aus der heimischen Arena in die Hansestadt gekarrt hatte. Die "weiße Wand" bildete eine durchaus eindrucksvolle Kulisse in der Corona-bedingt mit 1.600 Schaulustigen nur spärlich besetzten Halle. Das Ambiente stimmte für den Branchenprimus, die Leistung des Teams tat es nur im ersten Abschnitt.

Denn wie der Titelverteidiger im zweiten Durchgang seine 18:11-Halbzeitführung verspielte, ja verschenkte, hinterließ erstaunte Gesichter beim neutralen Publikum und ratlose Kieler. "Ich bin geschockt", erklärte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak und meinte mit Blick auf Hälfte zwei: "Jede Minute wurde für uns schwerer und schwerer, es hat einfach gar nichts geklappt."

THW im Angriff plötzlich ohne Präzision

Die Genese der Kieler Pleite hatte dabei durchaus dramatische Züge. Denn es war ja nicht so, dass die Spieler von Coach Filip Jicha ob ihres scheinbar komfortablen Vorsprungs nach der Pause überheblich auftraten oder die substanzielle Deckungsarbeit vernachlässigten. Vielmehr landeten nun einige Pässe, die zuvor noch sicher ihre Adressaten gefunden hatten, beim Gegner. Und Würfe, die in Halbzeit eins noch mit Wucht und Präzision im Netz eingeschlagen waren, prallten jetzt an Pfosten oder Latte. Zudem wuchs TBV-Schlussmann Peter Johannesson über sich hinaus. 14 Paraden schlugen am Ende für den Schweden zu Buche.

Während sich der Keeper den Spitznamen "Hexer" verdiente, war es für die "Zebras" wie verhext. Kiels Auftritt glich einem Stromausfall. Von jetzt auf gleich ging den Schleswig-Holsteinern die Energie verloren. Und es war der Grund ihres Scheiterns, dass niemand eine passende "Sicherung", sprich Lösung, parat hatte, um das Licht wieder anzuschalten. So wurde es ein schwarzer Tag vor weißer Wand für den THW.

Kiel ruft individuelle Klasse ungenügend ab

Coach Jicha, der 2006 als Spieler mit Lemgo den EHF-Pokal gewonnen hatte, konnte sich den Leistungsabfall seines Teams gegen seinen Ex-Club auch nicht plausibel erklären. Der Tscheche vermutete, "dass wir vielleicht unbewusst angefangen haben, unsere Kräfte zu sparen". Die miserable Chancenverwertung - Kiel erzielte lediglich zehn Tore in den zweiten 30 Minuten - habe der Mannschaft "zusätzlich den Zahn gezogen", erklärte der frühere Weltklasse-Rückraumspieler. Alles vielleicht richtig. Aber im Falle eines mit Topstars gespickten Ensembles auch ziemlich unerklärlich. Und bei den Ansprüchen des Rekordmeisters auch unverzeihlich.

Wiencek: "Haben Lemgo ins Spiel kommen lassen"

Denn so leidenschaftlich sich Lemgo zurück in die Partie kämpfte und auch für seine Verhältnisse auf sehr hohem Niveau Handball spielte, der THW war auf jeder einzelnen Position individuell besser besetzt. Zumindest von den Namen her. "Das darf uns einfach nicht passieren. Wir haben bis zum gewissen Zeitpunkt alles gut gemacht und dann auf einmal Lemgo noch einmal ins Spiel kommen lassen", sagte Kreisläufer Patrick Wiencek dem NDR und wollte die tolle TBV-Leistung nicht als Ausrede fürs eigene Versagen gelten lassen: "Was der Gegner macht, darf uns nicht interessieren."

THW droht titellose Saison

Klingt arrogant. Ist aber in Anbetracht der Kieler Klasse schlichtweg eine korrekte Feststellung. Dementsprechend hart hing auch Jicha mit seinem Team ins Gericht. "Jeder Spieler hat eine Verantwortung für unser Spiel. So etwas gehört sich nicht", zürnte der Coach. Nach dem vorzeitigen Aus in der Champions League sowie der Pokal-Blamage bleibt dem erfolgsverwöhnten THW nun "nur" noch die Chance auf die Meisterschaft. Der Vorsprung auf den Erzrivalen SG Flensburg-Handewitt beträgt allerdings nur einen Punkt, sodass sich die "Zebras" besser keine Ausrutscher mehr leisten sollten. Am Dienstag (20.30 Uhr) steht das schwere Auswärtsspiel beim SC Magdeburg an.

Dahmke: "Jetzt müssen wir Charakter beweisen"

"Jetzt haben wir nur noch diesen einen Titel zu gewinnen. Das wird nicht leicht nach dieser herben Enttäuschung. Jetzt müssen wir Charakter beweisen", forderte Linksaußen Rune Dahmke. Bleibt für Kiel nur zu hoffen, dass alle Spieler im Saisonfinale unter Strom stehen. Sonst drohen sie am Ende ganz mit leeren Händen dazustehen, was für den THW einer "Handball-Kernschmelze" gleichkäme ...

