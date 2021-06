Melsungen nach Sieg gegen Hannover im Final-Four-Endspiel Stand: 03.06.2021 21:12 Uhr Die MT Melsungen steht erstmals in ihrer Vereinsgesichte im Endspiel des DHB-Pokals. Die Hessen gewannen beim Final Four in Hamburg das Semifinale gegen den Bundesliga-Rivalen TSV Hannover-Burgdorf mit 27:24 (14:10).

von Hanno Bode

Der Mannschaft von Coach Gudmundur Gudmundsson bietet sich nun am Freitag im Finale des Turniers an der Elbe (17.30 Uhr, live im Ersten und bei NDR.de) gegen Kiel-Bezwinger TBV Lemgo Lippe die Chance, in einer ansonsten für sie enttäuschenden Saison einen Titel zu gewinnen. In der Bundesliga präsentierte sich das individuell unter anderem mit Shooter Julius Kühn, Keeper Silvio Heinevetter oder Rückraum-Ass Kai Häfner so stark besetzte Team häufig launisch. Manchmal gar lustlos wie zuletzt im Auswärtsspiel in Flensburg. Im Pokal gegen die "Recken" zeigte Melsungen derweil am Donnerstagabend eine sehr konzentrierte Leistung.

Weitere Informationen Final Four: Titelverteidiger Kiel scheitert an Außenseiter Lemgo Der Handball-Rekordmeister verliert das erste Halbfinale beim Turnier in Hamburg sensationell mit 28:29 gegen die Ostwestfalen. mehr

Melsungen variabler und individuell besser

Die Deckung arbeitete gut zusammen und stellte Hannovers Rückraum vor schwere Aufgaben. Und im Angriff war auf Kühn und Häfner Verlass. Letzterer brachte die MT in der 25. Minute erstmals mit drei Treffern in Führung (10:7). Der Vorsprung spiegelte die Kräfteverhältnisse auf der Platte gut wider. Die Hessen fanden in Ballbesitz insgesamt mehr Lösungen als Hannover, deren Spiel vor der Halbzeit etwas zu mittebetont und zuweilen auch kopflos war. Zudem fehlte der TSV neben Ivan Martinovic, der in Hälfte eins drei Treffer erzielte, ein weiterer zuverlässiger Torschütze. Kein anderer Hannover-Akteur war vor dem Seitenwechsel mehr als einmal erfolgreich. Einen nicht unwesentlichen Anteil daran hatte auch Heinevetter mit fünf Paraden.

Kühn brachte Melsungen Sekunden vor der Halbzeit mit einem seiner bei der Konkurrenz berüchtigten wuchtigen Würfe sogar mit 14:10 in Front, sodass die Hessen mit einem kleinen Polster in Durchgang zwei gingen.

MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf 27:24 (14:10) Tore MT Melsungen: Kühn (7), Reichmann (4/4), Kastening (4), Pavlovic (4), Häfner (4), Danner (2), Maric (2)

TSV Hannover-Burgdorf: Martinovic (8/4), Kuzmanovski (3), Hansen (3/1), Hanne (3), Pevnov (2), Büchner (2), Feise (1), Mavers (1), Böhm (1)

Zuschauer: 1.600

Ortega geht auf Risiko - und wird belohnt

Selbiges war nach dem Seitenwechsel allerdings schnell aufgebraucht. Denn Hannover wusste sich zu steigen, was auch daran lag, dass Coach Carlos Ortega bei Angriffen seines Teams den Torwart (inzwischen stand Urban Lesjak für Domenico Ebner zwischen den Pfosten) einen siebten Feldspieler aufs Parkett schickte. Diese Überzahl spielten die Niedersachsen gut aus. Martinovic konnte in der 40. Minute per Siebenmeter zum 16:16 egalisieren, sodass die Partie nun wieder völlig offen war.

Heise Hannovers tragischer Held

Es folgte ein von beiden Seiten noch intensiver geführtes Duell auf Augenhöhe, in dem die MT zunächst durch Domagoj Pavlovic wieder mit zwei Treffern in Front gehen konnte (23:21/52.), Hannover jedoch erneut rasch egalisierte. Zwei Minuten vor Ultimo scheiterte TSV-Linksaußen Hannes Feise am Pfosten. Im Gegenzug erzielte Pavlovic das 26:24. Den "Recken" blieben danach noch exakt 52 Sekunden für zwei Tore. Es reichte für sie aber nicht einmal zum Anschlusstreffer. Ausgerechnet der langjährige TSV-Akteur Timo Kastening sorgte dann mit dem 27:24 für den Schlusspunkt der Partie (60.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Termine DHB-Pokal Männer Überraschung oder Favoritensieg? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Die aktuellen Ansetzungen und Ergebnisse im DHB-Pokal im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 04.06.2021 | 19:30 Uhr