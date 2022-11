Handball: HSV Hamburg gewinnt bei der HSG Wetzlar Stand: 19.11.2022 20:41 Uhr Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat sich am Samstagabend mit 30:28 (12:13) bei der HSG Wetzlar durchgesetzt und damit die Serie von zwei Niederlagen in Folge beendet.

von Christina Schröder

Mit dem Sieg in Wetzlar stehen die Hamburger auf Platz zehn in der Tabelle und sammelten Selbstbewusstsein vor der Partie gegen Meister SG Magdeburg, der zuvor dem THW Kiel in einer dramatischen Schlussphase knapp 33:34 unterlag.

HSVH-Keeper Bitter mit starken Paraden

Den Gastgebern gelang ein Blitzstart, doch die Hanseaten fingen sich schnell, dabei sorgte vor allem HSVH-Torhüter Johannes Bitter mit acht Paraden in den ersten 15 Minuten für Stabilität in der Defensive, die zuletzt geschwächelt hatte. Durch den Treffer von Jacob Lassen in der 9. Minute übernahmen die Hamburger dann erstmals die Führung (4:3). Doch Wetzlar nutzte die Zeitstrafe für Azat Valiullin (21.) eiskalt aus und drehte den Torestand, den die Hausherren bis zur Halbzeit mit 13:12 knapp aufrecht hielten.

Mortensen bester Werfer

Dank Rechtsaußen Frederik Bo Andersen starteten die Hamburger stark in die zweite Hälfte. Der Däne provozierte einen Siebenmeter, den Casper Ulrich Mortensen verwandelte, und traf im Anschluss direkt doppelt (36./17:14) für die erste drei-Tore-Führung. Auf Seiten der Gäste kam Bitter auf insgesamt 15 Paraden und trug damit ebenso maßgeblich zum Hamburger Sieg bei wie Mortensen, der mit elf Treffern bester Werfer der Partie war.

