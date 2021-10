Zuschauer auf Tribüne kollabiert - Heimspiel des HSVH abgebrochen Stand: 31.10.2021 17:38 Uhr Das Bundesliga-Spiel zwischen den Handballern des HSV Hamburg und der MT Melsungen ist am Sonntag in der 24. Minute abgebrochen worden. Ursache war ein medizinischer Notfall im Publikum.

Es stand 11:8 für die Gäste aus Nordhessen, als ein Besucher in der Hamburger Sporthalle offenbar einen Krampfanfall erlitt. "Ein Zuschauer hat in der 23. Minute darauf aufmerksam gemacht, dass es einem anderen Zuschauer nicht gutgeht. Wir haben daraufhin die medizinische Versorgung sichergestellt und den Schiedsrichter gebeten, das Spiel zu unterbrechen", schilderte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke dem NDR den Ablauf. "Wir können sagen, dass es dem jungen Mann den Umständen entsprechend gut geht. Er war stabil, er war ansprechbar, er konnte sich natürlich an nichts erinnern. Wir drücken die Daumen."

Zunächst waren beide Teams auf dem Feld geblieben. Dann wurden die Mannschaften vorzeitig in die Kabinen geschickt. Zunächst sollte die Partie fortgesetzt werden, doch dann fiel die Entscheidung für den Abbruch. Die HSV-Spieler sahen sich nicht in der Lage, das Spiel fortzusetzen. Zumal es inzwischen klar war, dass es sich bei dem Zuschauer um einen direkten Verwandten eines Profis der Hamburger handelt. "Das ist noch ein Punkt mehr, bei dem es sehr schwergefallen wäre, hier noch einmal weiter vernünftig Handball zu spielen", sagte HSV-Kapitän Lukas Ossenkopp dem NDR.

Verwandter eines HSV-Spielers kollabiert

"Man hat schnell gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist", schilderte Ossenkopp. "Sanitäter und der Mannschaftsarzt sind gerufen worden. Da war der Schreck natürlich sehr groß - vor allem, als man gemerkt hat, dass das in dem Block passiert ist, in dem auch das Familienumfeld der Spieler sitzt. Das war ein großer Schockmoment."

Die Partie habe keinerlei Rolle mehr gespielt. Ossenkopp: "Da drückt jeder nur die Daumen, dass nichts Schlimmeres passiert. Da ist man dann auch einfach nicht in der Lage, noch einmal an Handball zu denken. Wir sind sehr froh, dass das Spiel im Sinne der Gesundheit abgebrochen wurde." Es sei schlichtweg nicht mehr möglich gewesen, Tore und Paraden zu bejubeln. "Wenn es um die Gesundheit geht, gibt es viel wichtigere Sachen, als sich über solche Banalitäten zu freuen", fügte der Rückraumspieler hinzu.

Frecke sieht dies genau so: "Der Notfall war im näheren Umkreis des Spielers, sodass die Mannschaft dann nicht nur indirekt, sondern direkt betroffen war. Dann ist es nochmal ein tieferer Schritt in die Mannschaft hinein. Und die ist dann alles andere als in der Lage, Handball zu spielen."

Wann das Spiel wiederholt wird, steht derzeit noch nicht fest. Erst am 16. Oktober war die Partie zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar wegen zwei Notfällen im Publikum abgebrochen worden.

