"Zu gefährlich" - Wiencek und Duvnjak befeuern WM-Debatte Stand: 16.11.2020 14:35 Uhr Der deutsche Nationalspieler Patrick Wiencek vom THW Kiel hat sich gegen die Austragung der Handball-WM im Januar in Ägypten ausgesprochen - und ist damit nicht der einzige.

"Wenn meine persönliche Meinung zählen würde, dann würde ich natürlich die WM nicht spielen", sagte Wiencek der ARD. "Es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit. Und das vergessen leider einige Leute ganz schnell." Der THW-Profi steht mit seiner Meinung beileibe nicht alleine da. Auch der ehemalige Welthandballer Domagoj Duvnjak, Wienceks Teamkollege in Kiel, hält eine WM aktuell für nicht sinnvoll. "Das ist zu gefährlich", sagte der Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft "DAZN".

Aron Palmarsson vom spanischen Topclub FC Barcelona, von 2009 bis 2015 bei den "Zebras" unter Vertrag, äußerte sich ebenfalls eindeutig. "Man sollte das absagen. Ich verstehe nicht, dass wir in dieser Situation dorthin fliegen müssen und unbedingt spielen sollen", sagte der Isländer.

Mammut-WM in Ägypten mit 32 Teams

Der Protest prominenter Profis dürfte den Handlungsdruck bei den Entscheidern verschärfen. Die Mammut-WM in Ägypten vom 13. bis zum 30. Januar findet erstmals mit 32 Teams statt. Die DHB-Auswahl bestreitet ihre Vorrundenspiele in der Gruppe A gegen Uruguay, Kap Verde und Ungarn in Gizeh. "Stand heute ist es eigentlich undenkbar, dass das reibungslos durchführbar ist", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi dem NDR.

Gensheimer: "Wir brauchen dieses Turnier"

Allerdings gibt es aus dem Spielerlager auch Gegenstimmern, die die Bedeutung des Turniers für den Handball herausheben. "Wir haben einfach die größte Strahlkraft mit der Nationalmannschaft, um unsere Sportart zu repräsentieren", sagte DHB-Kapitän Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen der ARD. "Jedes Jahr haben wir ein Millionen-Publikum vor den Fernsehern, und das hilft unserer Sportart enorm. Wir brauchen dieses Turnier."

Schwenker fordert Einbeziehung der Spieler

Nachdem zuletzt immer mehr Clubs ihre Abneigung gegen die WM kundgetan hatten, der Deutsche Handballbund aber (auch angesichts eines möglichen Umsatzausfalls von rund drei Millionen Euro) pro Weltmeisterschaft argumentierte, sieht Liga-Präsident Uwe Schwenker den Austausch mit den Profis als elementar an. "Wir können nicht über Köpfe hinweg entscheiden", sagte er der "BamS".

Für Wiencek ein überfälliger Schritt. "Wir sind diejenigen, die auf der Platte stehen. Und wir werden leider in solche Gespräche nicht einbezogen, ob es sinnvoll ist oder nicht", sagte der THW-Kreisläufer und stellte unmissverständlich klar: "Meiner Meinung nach ist das nicht sinnvoll."

