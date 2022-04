Welthandballer Landin verlässt den THW Kiel 2023 Stand: 04.04.2022 12:04 Uhr Der THW Kiel muss den nächsten Abgang eines Leistungsträgers verkraften. Torhüter Niklas Landin wird den deutschen Handball-Rekordmeister vorzeitig verlassen und im Juni 2023 zurück in seine Heimat nach Dänemark gehen.

Landin habe von einer Klausel in seinem eigentlich bis 2025 laufenden Vertrag Gebrauch gemacht, die ihm aus familiären Gründen einen Wechsel in die Heimat ermöglicht, teilten die "Zebras" am Montag mit. Die Ausstiegsklausel beinhaltet eine festgelegte Ablösesumme, über deren Höhe Stillschweigen vereinbart worden ist. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sprach von einer "großen Herausforderung, die wir aber in der verbleibenden Zeit mit der nötigen Besonnenheit und Ruhe lösen werden".

Nach dem Norweger Sander Sagosen, der sich im kommenden Jahr Kolstad Handball in Trondheim anschließt, ist Landin bereits der zweite Star, der Kiel 2023 verlässt.

Vierjahresvertrag bei Aalborg Handbold

"Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Wir hatten in der letzten Zeit wachsende Schwierigkeiten, dem gerecht zu werden - auch wegen der vielen, langen Auswärtsreisen und den Corona-Beschränkungen, die es unseren Verwandten unmöglich machten, zu helfen", sagte Landin, der einen Vierjahresvertrag in Aalborg unterzeichnete: "Deswegen haben wir in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert, wie wir dichter an die Verwandtschaft heranrücken und insgesamt mehr Zeit füreinander haben können."

Mehr als 340 Pflichtspiele in sieben Jahren

Landin spielt seit 2015 beim THW und lief bislang in 343 Pflichtspielen auf, in denen er sogar 21 Tore erzielte. Mit den "Zebras" wurde er jeweils zweimal Meister und Pokalsieger, zudem gewann er den EHF-Cup und die Champions League. Vergangene Woche wurde der 33-jährige zum zweiten Mal in Folge zum Welthandballer gekürt.

