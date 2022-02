Viertelfinale fest im Blick: THW Kiel schlägt Montpellier Stand: 24.02.2022 08:51 Uhr Der THW Kiel hat einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Durch den beeindruckenden 35:26 (19:13)-Heimsieg gegen Montpellier HB kletterte der deutsche Handball-Meister in der Gruppe A hinter Aalborg auf Rang zwei.

von Matthias Heidrich

Die beiden erstplatzierten Clubs ziehen direkt ins Viertelfinale ein und das Restprogramm der "Zebras" fällt unter die Kategorie machbar. Am 3. März spielen die Norddeutschen noch beim HC Zagreb in Kroatien, am 10. März erwarten sie den HC Brest aus Belarus in Kiel.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung meiner Jungs. Wenn man bedenkt, dass wir alle drei Tage spielen, war selbst ich überrascht, wieviel Energie noch in den Jungs steckte", sagte THW-Coach Filip Jicha. Kapitän Niklas Landin ergänzte: "Es war erst das erste von drei Endspielen. Den ersten Schritt in Richtung unseres Ziels haben wir aber sehr souverön gemacht."

Landin im THW-Tor bärenstark

Es lief vor 3.435 Fans in der THW-Arena von Beginn an bei den Kielern. Die Deckung stand gegen die Franzosen und vorne führte Sander Sagosen mit vielen feinen Anspielen an den Kreis Regie. Da auch Harald Reinkind und Steffen Weinhold aus dem Rückraum trafen, führten die Gastgeber nach gut 20 Minuten verdient mit 14:9. Der 14-malige französische Meister fand nicht ins Spiel. Auch, weil Niklas Landin im THW-Tor bestens aufgelegt war.

THW Kiel - Montpellier HB 35:26 (19:13) Tore Kiel: Weinhold 5, Ekberg 4/3, Pekeler 4, Reinkind 4, Wiencek 4, Bilyk 3, Ciudad Benitez 3, Ehrig 2, Sagosen 2, Zarabec 2, Duvnjak 1, M. Landin 1

Montpellier: Descat 6/1, Bataille 4, Y. Lenne 4, Bos 3, A. Lenne 2, Panic 2, Porte 2, Villeminot 2, Nacinovic 1

Zuschauer: 3.435

Strafminuten: 6 / 2

Kiels Deckung für Montpellier nicht zu knacken

Zweite Hälfte, dasselbe Bild: Kiel dominierte die Partie, spielte auf einem anderen Level als die Gäste, vor allem in der Defensive. Landin bekam weiter fast immer seine Hände an die Würfe der Franzosen und auch im Angriff nutzten die Schleswig-Holsteiner konsequent ihre Möglichkeiten. Nach 42 Minuten führte der deutsche Rekordmeister mit zehn Toren (27:17) gegen ein ratloses Montpellier.

Das ließen sich die Kieler im ersten Heimspiel des Jahres 2022 nicht mehr nehmen. Der 35:26-Erfolg ging am Ende auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Weinhold war mit fünf Toren der erfolgreichste Werfer. Reinkind, Patrick Wiencek, Niclas Ekberg und Hendrik Pekeler kamen auf jeweils vier Treffer.

